Військові облігації – це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану

У сервісі «Дія» запустили чотири нові військові облігації, присвячені Залізному Порту, Асканії-Новій, Джанкою та Керчі. Про це 25 січня розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що військові облігації – це можливість підтримати українську економіку та армію, а також отримати кошти назад з відсотками. Нові облігації передбачають такі ставки й дати виплати:

«Залізний Порт»: ставка від 16,25%, дата виплати – 05.06.2024;

«Асканія-Нова»: 16,50%, дата виплати – 20.11.2024;

«Джанкой»: 17,96%, дата виплати – 23.07.2025;

«Керч»: 18,00%, дата виплати – 15.10.2025.

Військові облігації – це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану. Кошти від розміщення військових облігацій спрямовуються на фінансування армії та підтримку економіки України. Інвестори допомагають забезпечувати українську армію зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами, а також підтримують виплату зарплат, пенсій та соціальної допомоги.

Перші ринкові військові облігації з’явилися в Україні вже 1 березня 2022 року. Номінально одна облігація коштує 1000 грн. Банки та партнери купують облігації в Мінфіну на аукціонах, а під час продажу виставляють свою ціну. На картку «єПідтримка» повертається номінальна вартість + дохід у вигляді відсотків. Держава Україна гарантує 100% повернення коштів.

Придбати військові облігації можна через уповноважені банки, що первинними дилерами, чи брокерів безпосередньо на аукціонах. З їхнім переліком можна ознайомитися через «Дію» або на окремому сайті Мінфіну. У Міністерстві фінансів розповіли, що на сьогодні через застосунок «Дія» українці придбали військових облігацій вже на понад 3 млрд грн.