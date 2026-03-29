Зеленський розповів про випадки продажу дронів-перехоплювачів іншим країнам без бойових частин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що знає про спроби українських виробників дронів-перехоплювачів торгувати з іноземними країнами за спиною в держави, а також розповів про їхні заводи, побудовані за межами України. Про це він сказав під час спілкування з журналістами 28 березня, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами президента, йому відомо про близько 10 заводів, які українські виробники дронів-перехоплювачів почали будувати «у різних куточках світу». На думку Зеленського, заводи будували, щоб «не дай Боже, нічого не втратити».

Володимир Зеленський розповів про скарги українських виробників дронів, які заявляють про нібито втрату вікна можливостей для експорту своєї продукції. Втім, через деякі дії українські компанії самі шкодять власному експорту.

Президент розповів, що одна дуже відома компанія», що має державний контракт на 300 млн євро, продала одній країні 1000 дронів-перехоплювачів вартістю в 3,5 млн доларів. Зеленський натякнув, що БпЛА продали США.

«Доларів, – щоб було зрозуміло, яка країна і куди потрапили ці перехоплювачі. Ми могли б цьому партнеру просто так віддати ці перехоплювачі. Ми, в принципі, можемо виробляти дві тисячі (дронів на день – ред.), але грошей є на тисячу. Тому це не є проблемою», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що країна, якій продали перехоплювачі, врешті звернулася до Києва, бо в експортованій техніці була відсутня бойова частина.

«Бойова частина — вибухівка — вона у нашого війська. Так воно не вийде, що компанія продає дрони. Вона вважає, що найрозумніша, а потім звертається до наших військових: “Дайте вибухівку на тисячу дронів”», – сказав президент.

За словами Зеленського, під час візиту до однієї з країн Європи він дізнався, що їй також продали частину перехоплювачів без вибухівки. Країна, яка купила дрони, також попросила надіслати українських операторів для навчань, проте Зеленський їй відмовив.

Президент зауважив, що Україна підписала 10-річні оборонні контракти з країнами Близького Сходу, і тому втрати ринків для продажу дронів немає. За словами Зеленського, суми угод – мільярди доларів.

«Ми не втратимо, бо будемо контролювати, що нашим бійцям достатньо залишається», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 28 березня Україна та Катар уклали угоду про оборонну співпрацю. 10-річний контракт передбачає довгострокову оборонну співпрацю та посилення ППО.

Тим часом гендиректор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що українським виробникам дронів не вдасться вийти на ринок НАТО, назвавши українські БпЛА неінноваційними. Найбільші компанії з виробництва українських безпілотників посадовець назвав «домогосподарками з 3D-принтерами».