Армін Паппергер зневажливо відгукнувся про українських виробників дронів

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що в українських дронах нема нічого інноваційного та назвав виробників БпЛА з України домогосподарками з 3D-принтерами. Про це він сказав в опубліковані 27 березня розмові з журналістом Atlantic Саймоном Шустером щодо змін на військовому ринку після появи українських дронів.

Саймон Шустер звернув увагу на те, що українські військові ефективно застосовують дрони для знищення важкої бронетехніки, яка складає основу для бізнесу Rheinmetall. На запитання журналіста про українські дрони Паппергер заявив, що «це просто гра з “Лего”».

«Яка тут інновація з боку України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони створюють інновації за допомогою своїх маленьких безпілотників, і кажуть: “Вау!” – і це чудово. Ну й гаразд. Але це не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall», – сказав він.

Журналіст зауважив, що наразі Україна виробляє більше дронів, аніж будь-яка демократія у світі та запитав, як це може вплинути на бізнес-модель Rheinmetall. Армін Паппергер обурився запитанню Шустера та заявив, що не знає, хто є найбільшим виробником дронів в Україні. На слова журналіста про українські компанії Fire Point та Skyfall гендиректор відповів, що вони начебто не продукують інновацій.

«Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація», – заявив Паппергер.

Він також висловив думку, що Україна не зможе продавати свої безпілотники країнам НАТО. Паппергер вважає, що українські компанії не отримають ліцензію через бюрократію та опір західних регуляторів.

Нагадаємо, тим часом досвід застосування українських безпілотників для збиття ударних дронів використовують країни-партнери на Близькому Сході. Там протиповітряна борона стикнулась із сильним навантаженням через іранські удари дронами та балістичними ракетами. 17 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Близький Схід прибув 201 військовий експерт з України, щоб допомогти партнерам боротися з дроновими атаками.