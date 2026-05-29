Внаслідок падіння дрона постраждали мешканці багатоповерхівки

Російський дрон, який влетів у багатоповерхівку румунського міста Галац, підбила українська ППО, через що він змінив траєкторію. Про це заявив у пʼятницю, 28 травня, президент Румунії Нікушор Дан, передає Digi24.

За словами Дана, російський безпілотник типу «Герань» змінив свою траєкторію після того, як його могла підбити українська протиповітряна оборона над містом Рені на Одещині.

«Під час прольоту через українську територію деякі БпЛА були збиті, а один з них, ймовірно, вражений над містом Рені, змінив траєкторію та попрямував у бік Галаца», – розповів Нікушор Дан.



Водночас президент Румунії наголосив, що відповідальність за падіння дрона несе саме Росія.

«На наступній зустрічі НАТО порушимо питання обладнання, необхідного Румунії. Росія явно несе відповідальність за цю ситуацію», – сказав він.

На тлі падіння безпілотника Дан провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Український лідер повідомив, що вони обговорили ситуацію та подальшу взаємодію.

«Україна готова підтримати безпеку Румунії, яка вже пʼятий рік послідовно допомагає нам захищатися від російських ударів. З ночі наші військові були на звʼязку, і зараз ми обговорили подальшу взаємодію на рівні наших команд. Будемо у постійній комунікації з Румунією і будемо працювати разом і надалі, щоб захистити життя від усіх потенційних російських загроз», – повідомив Зеленський.

Речник Верховного командування об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SHAPE) Мартін О'Доннелл підтвердив, що у багатоповерхівку в Галаці влетів російський дрон «Герань-2». На це відреагував російський диктатор Владімір Путін, який заявив, що «не має жодного уявлення, про що йдеться».

Падіння дрона в Румунії – що відомо

У ніч на 29 травня у румунському місті Галац російський дрон упав на житлову багатоповерхівку, у квартирі на 10-му поверсі спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей.

У міністерстві оборони Румунії пояснили, що дрон не вдалося збити через обмежений час реагування та чинні юридичні обмеження. Окрема там зауважили, що частина систем протиповітряної оборони країни була розроблена ще до появи сучасних дронових загроз.

Через падіння БпЛА на житлову в Галаці Румунія оголосила російського генконсула в країні персоною нон ґрата і закрила генконсульство Росії у місті Констанца. На рішення Румунії відреагувала представниця російського МЗС Мрія Захарова, яка пообіцяла, що «заходи у відповідь не змусять на себе чекати».