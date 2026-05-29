Внаслідок вибуху виникла пожежа у квартирі на 10-му поверсі

У румунському місті Галац російський дрон упав на житлову багатоповерхівку, у квартирі на 10-му поверсі спалахнула пожежа. Про це у п’ятницю, 29 травня, повідомив Інспекторат з надзвичайних ситуацій Румунії у Галаці.

За даними відомства, у ніч проти 29 травня Росія атакувала дронами цивільну та інфраструктурну територію України поблизу румунського кордону. Один із безпілотників порушив повітряний простір Румунії та впав на дах багатоповерхівки, внаслідок чого стався вибух і виникла пожежа у квартирі на 10-му поверсі. Двоє людей зазнали травм. Місто Галац розташоване на річці Дунай, яка є кордоном між Україною та Румунією.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Як повідомила директорка служби швидкої допомоги Галаца Даніела Енчу, жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопець пережив гостру реакцію на стрес. Обох постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги. Загалом з будинку евакуювали або самостійно вийшли приблизно 70 мешканців.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Відомо, що для перехоплення цілі з авіабази Фетешть о 01:19 підняли два винищувачі F-16, також залучили гелікоптер. Румунські військові отримали дозвіл на ураження дрона. Після фіксації загрози мешканців повітів Тулча, Галац і Бреїла попередили через систему Ro-Alert. Повідомлення про падіння дрона надійшло близько 01:53.

Для розслідування інциденту створили окрему слідчу групу за участі поліцейських Дирекції кримінальних розслідувань та Національного інституту криміналістики.

Згодом Міністерство оборони Румунії офіційно підтвердило, що безпілотник, який впав на житловий будинок у Галаці, був російським.

МЗС наголосило, що влучання БпЛА є прямим порушенням міжнародного права та повітряного простору країни. Бухарест вже проінформував союзників та генерального секретаря НАТО про інцидент і закликав прискорити надання засобів протидії безпілотникам.



«Цей інцидент є серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації. Румунія вживатиме необхідних дипломатичних заходів у відповідь», – йдеться у заяві.

Доповнено о 13:05. За словами представників Міністерства оборони Румунії, головними факторами, чому не вдалося збити російський безпілотник, стали обмежений час реагування та чинні юридичні обмеження. Після інциденту міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою викликала посла Російської Федерації та повідомила про намір вжити дипломатичних заходів у відповідь.

Нагадаємо, 19 травня військові Естонії вперше збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.