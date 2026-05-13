Скільки експертів поїдуть до Литви і Латвії, не розголошується

Україна відправить до Литви та Латвії своїх військових експертів, які допоможуть країнам захистити їхній повітряний простір. Про це повідомив у середу, 13 травня, президент України Володимир Зеленський.

Після зустрічей з лідерами Литви та Латвії в румунському Бухаресті Володимир Зеленський повідомив, що Україна відправить до країн своїх військових експертів. Вони обміняються досвідом з місцевими військовими та безпосередньо допомагатимуть їм у захисті повітряного простору.

«Українська військова експертна команда працюватиме в Литві для створення необхідних безпекових спроможностей. Передусім для захисту від сучасних загроз та посилення безпеки наших держав і всього регіону. Виклики в нас спільні, і долати їх потрібно разом», – повідомив президент.

Аналогічне повідомлення Зеленський оприлюднив і щодо Латвії. Скільки саме військових експертів поїдуть допомагати країнам, президент не уточнив.

За словами Зеленського, під час зустрічі з президентом Литви Ґітанасом Науседою вони домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal. Таку ж угоду президент України запропонував підписати у Латвії, а також анонсував підготовку Drone Deal разом з Фінляндією.

Зазначимо, Україна оголосила про направлення своїх експертів на тлі інцидентів з українськими дронами, які порушили повітряний простір країн Балтії під час атаки на північні порти Росії 7 травня. Один із дронів влучив у порожній резервуар на нафтобазі у Латвії.

Через інцидент міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про свою відставку. Він визнав, що латвійська армія не збила БпЛА та заявив, що дрони не мали загрожувати безпеці латвійців.