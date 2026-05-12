Личаківський районний суд Львова виніс вирок відомому ревматологу Омеляну Синенькому, який, працюючи завідувачем ревматологічного відділення Університетської лікарні (колишня Львівська обласна лікарня), взяв хабар за зловживання впливом. Він визнав свою провину та отримав 34 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у травні 2026 року, до завідувача ревматологічного відділення Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького Омеляна Синенького звернулась жінка, щоб отримати консультацію для лікування та встановлення групи інвалідності. Медик сказав, що може вплинути на членів ЕКОПФО (експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи) за 600 доларів.

У вересні 2025 року Омелян Синенький отримав першу частину хабаря, а у січні 2026 року другу частину, після чого був затриманий правоохоронцями. Щодо нього порушили кримінальну справу за ч.2 ст.369-2 ККУ (зловживання впливом).

У суді обвинувачений визнав свою провину. Цю справу розглянув суддя Роман Головатий, який дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого, який є раніше не судимим.

Суддя визнав Омеляна Синенького винним у отриманні хабаря за зловживання впливом і призначив покарання – 34 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити. Суд також зняв арешт із майна лікаря.