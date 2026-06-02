Верховний Суд виніс остаточне рішення у справі колишнього настоятеля храму московського патріархату у Дніпрі. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у вівторок, 2 червня.

Як зазначається, у травні Верховний Суд залишив без змін вирок для 47-річного засудженого, який впродовж трьох років розбещував власних доньок. Екссвященник остаточно отримав 10 років ув’язнення.

Слідчі встановили, що засуджений після смерті дружини мешкав сам із двома доньками. Протягом трьох років він розбещував дівчат, яким на той момент було 13 та 12 років.

Окрім того, за участю однієї з дівчаток батько виготовляв файли порнографічного характеру та зберігав їх на своєму телефоні.

Як відомо, у 2023 році священника затримали та взяли під варту, а дітей прийняла сім’я хрещеної мами.

У 2024 році апеляційний суд скасував перший вирок і відправив справу на новий розгляд. Ще через рік суд повторно визнав колишнього священника винним у розбещенні малолітніх дітей, а також виготовленні й зберіганні дитячої порнографії без мети збуту (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України).

У листопаді 2025 року апеляційний суд залишив вирок без змін, а у травні 2026 року Верховний Суд підтвердив законність рішення та остаточно залишив його в силі.

Під час судових розглядів засуджений до останнього заперечував свою вину.

Вирок уже набув законної сили. Чоловіка внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.