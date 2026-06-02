Відео опублікували з фейкового акаунту в тіктоці

Суд покарав двох матерів із села Білоголови, діти яких створили та поширили в тіктоці образливе відео про вчителів місцевої школи. Представники педагогічного колективу написали заяву у поліцію. Правоохоронці встановили неповнолітніх, які причетні до кібербулінгу. Справу передали до суду. Окрім того, вчителі просили суд стягнути з батьків учнів 30 тис. моральної компенсації.

Зборівський районний суд Тернопільської області 20 і 28 травня розглянув матеріали справ про адміністративне правопорушення щодо двох жительок Тернопільського району. Їхні діти навчаються в загальноосвітній школі села Білоголови.

Як йдеться в постанові суду від 28 травня, 2 квітня учениця створила відео з фотографіями вчителів і прикріпила аудіо з лайливими словами про педагогів. Правоохоронці встановили, що відео свідчить про кібербулінг. Оскільки дівчина є неповнолітньою, у суді її представляла мати.

Жінка визнала вину, просила її не карати та врахувати, що вона перепросила у вчителів, провела бесіду з дочкою та зрозуміла свою помилку. На захист обвинуваченої виступила директорка школи. Вона розповіла, що вони порозумілися, а школа не має претензій до матері й доньки. Суд визнав жінку винною, однак звільнив від сплати штрафу. Вона отримала усне зауваження. Адміністративну справу щодо обвинуваченої офіційно закрили.

Як йдеться в постанові суду від 20 травня, 13 травня учень 6 класу тієї ж школи створив у тіктоці фейковий акаунт і поширив відео з ненормативною лексикою та 15 фотографіями вчителів. Публікація набрала 620 переглядів та 220 поширень. Вчителі написали колективну заяву до правоохоронців. У суді педагоги також просили стягнути з матері учня 30 тис. грн моральної компенсації.

Під час судового засідання мати учня визнала вину та пообіцяла, що подібне не повториться. Її син попросив у педагогів вибачення. За його словами, поширити образливе відео його змусили старші учні. Суд призначив жінці усне зауваження, без штрафу та відшкодування компенсації.

Постанови суду можуть бути оскаржені в апеляції.