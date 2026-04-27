Невинні жарти в мережі можуть стати болісними образами та каратися адміністративним кодексом

У соцмережах часто з’являються відео та фото з учнями чи вчителями, які супроводжують принизливі підписи, змонтовані аудіо чи насмішки у коментарях. Те, що зазвичай називають «приколом» або «мемом», насправді може бути кібербулінгом з відповідними юридичними наслідками. «Освіторія» пояснила, які ознаки кібербулінгу та яка за нього передбачена відповідальність. Ювенальна превенція та кіберполіція наголошують, що анонімність у мережі не звільняє від адміністративної, а в окремих випадках – і кримінальної відповідальності за онлайн-переслідування.

Ознаки кібербулінгу

Якщо будь-яке фото, відео, допис у соцмережі принижує людину, це вже не є розвагою чи жартом. Національний проєкт «КіберБрама», який досліджує тему кібербезпеки в освіті, визначає цифрове насильство як дії у мережі, що завдають шкоди психологічно, репутаційно, а іноді й фізично.

На кібербулінг вказують такі ознаки:

фото чи відео публікуються без згоди в образливому або провокативному контексті;

супроводжуються принизливими підписами чи аудіо;

містять фейкові пояснення або вирвані з контексту фрази;

провокують хвилю образ у коментарях;

розкривають персональні дані, назву школи, клас, розклад чи іншу інформацію;

поширюються систематично: репости, серії відео, повторні «атаки» у класних чатах;

містять погрози, шантаж або сексуалізоване приниження.

Булінг вчителів

Служба освітньої омбудсменки наголошує, що насильство щодо педагогів в освітніх закладах – замовчана проблема. Якщо у 2025 році надійшло 165 звернень щодо жорстокого поводження, булінгу та дискримінації в освітньому середовищі, то у 2026 році станом на 25 березня – вже 66 таких звернень.

Але лише два звернення за цей період були від педагогів щодо булінгу. Це свідчить також про страх розголосу, тиск чи сором.

Відповідальність за кібербулінг

Образливі відео, фото, коментарі чи пости вважаються правопорушенням. За онлайн-цькування передбачені:

адміністративна відповідальність – штраф;

якщо булінг систематичний або має тяжкі наслідки – кримінальна відповідальність;

якщо порушник не досяг віку, з якого настає відповідальність, за нього можуть покарати батьків чи опікунів.

Керівник закладу освіти, який не повідомив поліцію про відомий йому випадок булінгу, також може відповідати за статтею 173-4 КУпАП.

Що робити вчителям

Педагогам важливо починати розв’язувати проблему кібербулінгу не з емоційної публічної перепалки. Першими кроками можуть бути такі:

Зафіксувати докази, потрібні для подальшого звернення до школи, адмінів або поліції:

скриншоти відео, фото, підписів і коментарів;

посилання на публікацію;

дату й час виявлення;

нікнейм або назву акаунта;

записи екрана, якщо контент швидко видаляється;

докази повторного поширення.

Поскаржитися на контент у соцмережі:

пост або відео;

образливі коментарі;

акаунт;

фейковий профіль (impersonation account).

У TikTok, наприклад, можна зробити так:

відкрити відео → Share / Поділитися → Report / Поскаржитися;

затиснути коментар → Report;

зайти в профіль → Share → Report account.

Правильно обрана причина скарги підвищує шанс на швидку модерацію.

Письмово повідомити керівника школи

Служба освітнього омбудсмена рекомендує подавати саме письмову заяву. Це фіксує факт звернення й запускає офіційну процедуру реагування.

Як реагувати керівництву школи

Якщо керівник закладу отримав заяву або повідомлення про булінг, він має протягом однієї доби повідомити поліцію та батьків неповнолітньої дитини. А також не пізніше ніж за три робочі дні скликати комісію для розгляду випадку булінгу.

Директор повідомляє поліцію не лише тоді, коли факт булінгу є доведеним, а вже тоді, коли отримав заяву. Юридичну оцінку ситуації дають правоохоронці, а не шкільна комісія.

Звернення до кіберполіції

Не варто обмежуватися скаргою в соцмережі, а звернутися до кіберполіції, якщо контент містить:

погрози;

переслідування;

шантаж;

сексуалізоване приниження;

розголошення персональних даних;

системне онлайн-переслідування.

У таких випадках можна зателефонувати 102 або 112, подати електронне звернення до кіберполіції чи звернутися на гарячі лінії, зокрема 116 000.

Як батькам говорити з дітьми

Батькам важливо пояснити дитині правило «цифрового сліду»: усе, що потрапляє в інтернет, може залишитися там назавжди.

Що варто зробити вдома зі своїми дітьми: