Уроки проводитимуть на шкільних майданчиках і спортзалах

Проєкт тенісистки Марти Костюк «Шкільний матч-пойнт» розширюють ще на три області України – Волинську, Рівненську та Житомирську. Ініціатива спрямована на те, щоб на уроках фізкультури навчати навичок гри в теніс. Про це повідомило МОН у вівторок, 28 квітня.

Цей проєкт вперше реалізували у Львівській області, там вже понад 13 тисяч учнів знайомляться з тенісом на уроках. Програму розробили для реальних умов державних шкіл, навіть без спеціалізованої інфраструктури – у спортивних залах або на відкритих майданчиках.

До нового етапу проєкту долучать щонайменше 40 державних шкіл у Волинській, Рівненській та Житомирській областях, там понад 15 тисяч учнів зможуть займатися тенісом у школах. У квітні почали відбір шкіл, вже у вересні програму запустять на нових локаціях. Представники школи та громади можуть зареєструватись.

Цей освітньо-спортивний проєкт також забезпечує школи інвентарем і навчає вчителів. Паралельно школи мають можливість започаткувати тенісні гуртки, що дає учням можливість продовжувати заняття і після уроків. Метою проєкту Фонду Марти Костюк є до 2030 року зробити доступним теніс для 50 тисяч дітей у всій Україні.