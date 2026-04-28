Олімпіада відбудеться у два етапи

Для учнів випускних класів шкіл організують всеукраїнську олімпіаду з психології. Метою є розвиток психологічної грамотності та критичного мислення серед школярів, а також підтримка молоді, яка хоче надалі вивчати психологію в Україні. Переможці отримають грант на навчання. Про це повідомляє НУШ.

В олімпіаді можуть взяти участь учні 11–12 класів закладів загальної середньої освіти. Її проведуть у два етапи: відбірковий онлайн і фінальний офлайн у Києві.

Реєстрація учасників – до 1 травня. Онлайн-етап відбудеться 10 травня, фінал у Києві – 27–28 червня.

Учасники, які успішно пройдуть два етапи, отримають дипломи, відзнаки та призи. Переможці зможуть отримати річні академічні гранти на навчання в Київській школі економіки з можливістю продовження.

Варто наголосити, що психологія не є обов’язковим предметом у школах. Її можуть вивчати факультативно або окремим темами на уроках «Основи здоров’я» чи «Громадянська освіта».