Кількість предметів НМТ хочуть скоротити із 4 до 3, виключивши математику із переліку обов’язкових

Пропозиція нардепів виключити математику із переліку обов’язкових предметів НМТ спричинила суперечки. Одразу кілька вчених та освітян розкритикували цю ідею, адже це може негативно вплинути на майбутнє країни.

Нагадаємо, 2 червня група нардепів зареєструвала законопроєкт у Верховній Раді, який передбачає скорочення кількості предметів НМТ із 2027 року. Обов’язковими залишаться українська мова та історія України, а також один предмет на вибір. Таким чином кількість предметів хочуть скоротити із 4 до 3, виключивши математику із переліку обов’язкових.

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Докторка фізико-математичних наук Катерина Терлецька на фейсбук-сторінці написала: «Скасувати математику як обов’язковий предмет НМТ у країні, що воює – це не просто постріл у ногу, це постріл у голову. У всіх розвинених країнах світу випускні іспити містять математику. Не тому, що всі мають стати інженерами чи програмістами, а тому, що математика перевіряє здатність мислити логічно, аналізувати інформацію, працювати з даними та приймати зважені рішення».

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За її словами, в Україні є дефіцит інженерів, технологів, аналітиків та фахівців оборонної галузі.

«Особливо дивно чути такі пропозиції тоді, коли наш противник останні роки системно інвестує саме в математичну та STEM-освіту, чудово розуміючи, що сучасна оборона це: балістика, навігація, криптографія, алгоритми, супутникові дані, безпілотники, штучний інтелект, системи наведення та аналіз величезних масивів інформації. Математика завжди була і є фундаментом обороноздатності. І тут виникає просте питання: чи усвідомлюють автори законопроєкту, що математика – це не один зі шкільних предметів (який можна обрати або не обрати), а стратегічний ресурс держави?», – роздумує Катерина Терлецька.

Президентка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова також критично ставиться до виключення математики із переліку обов’язкових предметів НМТ. Вона також звернула увагу, що інженерні спеціальності є непопулярними, а вступники часто обирають спеціальності, які не передбачають значних розумових і фізичних навантажень.

«Якщо не розумієте, чим закінчиться скасування математики як обовʼязкового предмету НМТ, то подивіться на фізику і хімію. Скільки людей обирають ці предмети на НМТ, скільки потім в результаті вступає на ці спеціальності? А також скільки людей у старших класах вчать фізику і хімію, знаючи, що таке НМТ вони не здають. Запитайте знайомих шкільних вчителів, чи всі уроки відвідують старшокласники. Сюрпрайз, сюрпрайз. Не так, як ми у девʼяності. Фізика, хімія і математика в школі – це і є наша оборонка. Фізику і хімію вже загубили. Ну давайте ще математику туди ж», – пише Ксенія Семенова.

Ректор Київської школи економіки, науковець Тимофій Брік пише: «Про НМТ з математики можна думати ще з такого боку. Якщо ваша дитина не покаже нормальний бал з математики, вона не зможе вступити на найкращі факультети КНУ, КПІ, Каразіна, Франка, КАІ, УКУ і точно не зможе вступити в KSE. І закордоном без розуміння математики дитина не зможе вступити в нормальне місце теж. Не крадіть майбутнє своїх дітей».

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко раніше розповіла, чому математика є обов’язковим предметом на НМТ.

У 2025 році кожен 8-й учасник НМТ не подолав поріг з математики, відповівши гірше за рівень 5–7 класу. Раніше докторка фізико-математичних наук, член-кореспондентка НАН України, провідна наукова співробітниця Інституту математики НАН України Олена Ванєєва розповідала ZAXID.NET про те, чому підлітки демонструють низький рівень успішності з математики та як це змінити.