Батькам на замітку: як подати заяву на «Пакунок школяра» та кому не призначать виплату
Якщо ваша дитина у 2026 році йде до першого класу, то ви можете отримати грошову допомогу за програмою «Пакунок школяра» – 5 тис. грн. Міністерство освіти і науки нагадує, як зручно оформити виплату у «Дії», а також кому не зможуть нарахувати гроші.
За даними МОН, 5 тис. грн «Пакунку школяра»можна використати на книжки, канцтовари, шкільне приладдя, одяг і взуття для першокласника.
Хто може оформити «Пакунок школяра»:
- батьки першокласника;
- усиновлювачі;
- законні представники дитини – громадяни України.
Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Звернутися можна незалежно від місця реєстрації.
Як оформити «Пакунок школяра» у «Дії»:
- Авторизуйтеся в застосунку «Дія».
- Відкрийте сервіс «Допомога від держави».
- Оберіть «Пакунок школяра».
- Оберіть дитину, яка йде до першого класу.
- Перейдіть до подання заяви.
- Відкрийте «Дія.Картку» в одному з уповноважених банків, якщо ще не маєте її.
- Оберіть Дія.Картку з відкритим спеціальним рахунком «Турбота для дитини» для зарахування допомоги.
- Перевірте дані та підпишіть заяву «Дія.Підписом».
Сімʼї з дітьми отримуватимуть держвиплати тільки на спеціальний рахунок «Дія.Картки» – «Турбота для дитини».Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Заяву на «Пакунок школяра» можна також подати офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду.
«Пакунок школяра» не призначать, якщо:
- дитину не зарахували до першого класу, вона повторно навчається або не розпочинає навчання цього року;
- якщо не плануєте подавати заяву до 1 листопада;
- Пенсійний фонд України або Міністерство фінансів України не підтвердили верифікацію права на виплати;
- заяву на цю дитину вже подав інший із батьків або законний представник;
- заявник позбавлений батьківських прав;
- дитина перебуває за кордоном або на тимчасово окупованій території чи території активних бойових дій без дати деокупації;
- заявник перебуває на тимчасово окупованій території й не має статусу внутрішньо переміщеної особи.