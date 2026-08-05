Гроші можна використати на книжки, канцтовари, шкільне приладдя, одяг і взуття для першокласника

Якщо ваша дитина у 2026 році йде до першого класу, то ви можете отримати грошову допомогу за програмою «Пакунок школяра» – 5 тис. грн. Міністерство освіти і науки нагадує, як зручно оформити виплату у «Дії», а також кому не зможуть нарахувати гроші.

За даними МОН, 5 тис. грн «Пакунку школяра»можна використати на книжки, канцтовари, шкільне приладдя, одяг і взуття для першокласника.

Хто може оформити «Пакунок школяра»:

батьки першокласника;

усиновлювачі;

законні представники дитини – громадяни України.

Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Звернутися можна незалежно від місця реєстрації.

Як оформити «Пакунок школяра» у «Дії»:

Авторизуйтеся в застосунку «Дія». Відкрийте сервіс «Допомога від держави». Оберіть «Пакунок школяра». Оберіть дитину, яка йде до першого класу. Перейдіть до подання заяви. Відкрийте «Дія.Картку» в одному з уповноважених банків, якщо ще не маєте її. Оберіть Дія.Картку з відкритим спеціальним рахунком «Турбота для дитини» для зарахування допомоги. Перевірте дані та підпишіть заяву «Дія.Підписом».

Сімʼї з дітьми отримуватимуть держвиплати тільки на спеціальний рахунок «Дія.Картки» – «Турбота для дитини».

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Заяву на «Пакунок школяра» можна також подати офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду.

«Пакунок школяра» не призначать, якщо: