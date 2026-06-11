Виконання домашніх завдань не завжди сприяє кращому засвоєнню знань

Український центр оцінювання якості освіти проаналізував результати моніторингу знань з математики серед учнів восьмих класів за 2023–2025 роки. Дослідження засвідчило, що на рівень знань школярів впливають не лише навчальні досягнення, а й формат навчання, доступ до техніки, допомога репетиторів та ставлення до самого предмета. Детальніше про це розповіли у «Вчися. Медіа».

Одним із помітних висновків стало зменшення гендерного розриву в результатах. Якщо у 2023–2024 роках дівчата демонстрували дещо кращі показники, то у 2025 році хлопці практично наздогнали їх за рівнем математичної підготовки.

Стабільно високі результати протягом трьох років показували школярі Києва та східних областей України. Також учні міських шкіл традиційно випереджали своїх ровесників із сільської місцевості.

Дослідження виявило ще одну цікаву тенденцію: учні, які навчалися дистанційно, у середньому краще складали тести з математики, ніж ті, хто навчався очно або за змішаною формою. Аналогічна ситуація спостерігалася і під час самого тестування – кращі результати показували учасники, які проходили його дистанційно. Водночас автори моніторингу наголошують, що це не свідчить про безумовну перевагу дистанційного навчання, а лише демонструє статистичний зв’язок між показниками.

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Позитивний вплив на результати продовжує мати й додаткова підготовка. Учні, які користувалися послугами репетиторів або були готові звертатися по таку допомогу, зазвичай демонстрували вищий рівень математичної компетентності.

Важливим чинником залишається і доступ до технічних засобів навчання. Наявність комп’ютера, ноутбука, планшета, смартфона та необхідних навчальних матеріалів пов’язана з кращими результатами тестування. Натомість власна кімната чи окреме робоче місце не мали суттєвого впливу на успішність.

Аналіз також показав, що час, витрачений на домашні завдання, не завжди прямо впливає на якість знань. Загалом більше часу на підготовку корелює з вищими результатами, однак у 2025 році учні, які займалися геометрією понад дві години, продемонстрували дещо нижчі показники, ніж ті, хто приділяв предмету менше часу. На думку дослідників, це може свідчити про труднощі з опануванням матеріалу.

Окрему роль відіграє ставлення школярів до математики. Найкращі результати отримували учні, які називали її своїм улюбленим предметом, були впевнені у власних силах та легко розв’язували задачі. Натомість ті, хто вважав математику складною, нудною або такою, що викликає тривогу, зазвичай отримували нижчі бали.

Крім того, дослідження підтвердило важливість підтримки педагогів. Зрозумілі пояснення вчителів і позитивна взаємодія на уроках також пов’язані з вищою успішністю учнів.