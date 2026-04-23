В Україні стартувала безплатна програма з навчання ШІ для школярів 8–11 класів, їхніх батьків і вчителів. Ініціативу підтримало МОН України, її метою є перетворити ШІ зі способу списування на повноцінний інструмент навчання.

«Штучний інтелект уже став частиною освітньої реальності. Завдання школи – навчити працювати з ним відповідально та результативно. Ми говоримо не про заміну навчання технологією, а про посилення освітнього процесу через нові інструменти. Якщо учні все одно використовують ШІ, важливо дати їм чіткі орієнтири й етичні рамки», – зазначає Володимир Страшко, директор Unicorn School та автор ідеї створення курсів.

Упродовж першого року організатори планують масштабувати програму на тисячі учнів і педагогів з різних регіонів України. Матеріали програми доступні онлайн.

Що вивчатимуть учні:

Навчальний напрям для школярів побудований у кількох форматах – від базового знайомства з інструментами до глибшого розуміння принципів роботи моделей.

ШІ Лабораторія (базовий рівень)

Серед тем курсу:

створення власного віртуального ШІ-помічника;

генерація відео та ідей для контенту за допомогою нейромереж;

створення мемів і візуального стилю з використанням ШІ;

формулювання ефективних запитів (промптів);

використання ШІ для створення персонажів і прототипів ігор.

ШІ Лабораторія 2.0 (просунутий рівень)

Курс для учнів, які вже мають базу та хочуть зрозуміти, як ШІ працює на рівні механіки. Учасники розбирають, як формується відповідь моделі, чому вона помиляється та від чого залежить якість результату. Окремий фокус – ШІ-гайд: як формулювати запити, щоб отримувати точніші відповіді. Учні вивчають, що таке токени й вектори, як розвивався ШІ, та вчаться впевнено використовувати різні ШІ-сервіси для реальних навчальних і творчих задач.

Окремий напрям для батьків:

Гайд для батьків допомагає зрозуміти, як підтримати дитину в епоху ШІ.

Серед тем:

що таке штучний інтелект і як він використовується у навчанні;

як просто пояснити принципи роботи нейромереж;

коли допомога ШІ є корисною, а коли підміняє навчання;

як забезпечити безпечне та відповідальне використання інструментів.

Курс для вчителів та працівників освіти:

Курс охоплює базові принципи роботи ШІ, prompt-інжиніринг, роботу з текстами та візуальним контентом, створення тестів і контрольних завдань, а також використання інструментів на кшталт ChatGPT, Gemini, Copilot, Diffit, Magic School AI, NotebookLM і Canva. Програма орієнтована на реальні потреби вчителя – підготовку уроків, адаптацію матеріалів і перевірку знань. Вона допомагає економити час, зберігаючи якість навчання та академічну доброчесність. Головна ідея курсу – не замінити вчителя технологією, а посилити його можливості за допомогою ШІ.

«Формування культури відповідального використання штучного інтелекту на рівні шкільної освіти є важливим стратегічним кроком для розвитку людського капіталу та підготовки молоді до викликів цифрової економіки», – вважає Всеволод Сергієнко, в.о. начальника відділу змісту освіти Державної установи «Український інститут розвитку освіти».

Як пройти курси:

Зареєструватися можна на офіційній сторінці програми – після цього учасники отримують доступ до особистого кабінету та проходять уроки з практичними завданнями у зручний час.