Іван Савчинський навчається на першому курсі Львівської полтехніки

Науковець з Тернопільщини Іван Савчинський отримав бронзову нагороду в міжнародному шоу винаходів та інновацій INTARG 2026, який відбувався у Польщі. Юнак представив свій винахід – інноваційний проєкт «Система аналізу ґрунтів SoiLens AI». Ця система залучає штучний інтелект для оцінки стану ґрунтів, повідомили на сторінці Тернопільської малої академії.

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Іван Савчинський навчається на І курсі факультету «Комп’ютерні науки» Національного університету «Львівська політехніка». На міжнародному шоу винаходів та інновацій INTARG 2026 він представляв Україну у складі команди Малої академії наук України. Конкурс проходив у польському місті Катовіце з 3 по 5 червня.

Свій проєкт «Система аналізу ґрунтів SoiLens AI» юнак представив у категорії «Харчова промисловість та продукти харчування». Винахід Івана Савчинського щодо аналізу системи ґрунтів спрямований на використання технологій штучного інтелекту для оцінки стану ґрунтів та підтримки ефективних рішень у сфері сільського господарства.

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Загалом у цій категорії було представлено 11 проєктів від одноосібних учасників та від навчальних закладів з усього світу. Кожен з проєктів отримав нагороду – золоту, срібну, або бронзову медаль. Бронзовою медаллю, окрім українця також нагородили Університет природничих наук у Любліні за проєкт «Спосіб та апарат вилучення риб’ячого м’яса від кісток», Вроцлавський університет науки та природи за інноваційний «Спосіб переробки соків з рослини родин Розових».

Додамо, що Іван Савчинський у 2025 році закінчив Заліщицьку державну гімназію і за результатами НМТ вступив на навчання до «Львівської політехніки». Вже кілька років є студентом Малої академії наук України.