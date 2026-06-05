У Львові поліція викрила помічницю декана стоматологічного факультету приватного медичного університету на вимаганні хабаря у студента за складання сесії та державного кваліфікаційного іспиту.

Як вказано в ухвалі, яку оприлюднили у судовому реєстрі, наприкінці квітня 2026 року помічниця декана стоматологічного факультету ВПНЗ «Львівський медичний університет», діючи за попередньою змовою з невстановленими працівниками університету, вимагала у студента 5 курсу 1500 доларів за сприяння в успішному складанні сесії та державного кваліфікаційного іспиту «КРОК 2». При цьому вона заявила, що інакше його відрахують з університету.

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У травні 2026 року помічниця декана погодилась зменшити суму хабаря із 1500 до 1350 доларів. 22 травня студент передав їй першу частину хабаря (500 доларів), а через кілька днів заплатив ще 350 доларів.

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28 травня помічниці декана повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.368-3 ККУ. Під час обрання запобіжного заходу адвокат підозрюваної заявив, що підозра є необґрунтованою, оскільки ґрунтується лише на протоколі допиту заявника. Він вважає неправильною кваліфікацію кримінального правопорушення, адже його клієнтка не є «службовою особою» у розумінні Кримінального кодексу України.

«Гроші, які були відшукані та вилучені в ході обшуку, знаходилися в авдиторії навчального закладу, доступ до якої має невизначене коло людей. Окрім цього, на його думку, органом досудового розслідування не доведено неможливість застосування до неї іншого більш м’якого запобіжного заходу», – вважає сторона захисту.

Суддя Ольга Кротова дослідила усі матеріали та аргументи. На її думку, підозрювана може намагатися вплинути на свідків у цьому кримінальному провадженні. Водночас, суддя зазначила, що її відсторонили від посади за рішенням суду, а тому ризики не є настільки високими, щоб позбавляти підозрювану волі на цьому етапі розслідування.

До підозрюваної застосували запобіжний захід у вигляді 266 тис. грн застави. Вона має з’являтись до слідчого, прокурора та суду за першим викликом, повідомляти про зміну місця проживання, їй також заборонили виїздити за межі Львівської області та спілкуватися із свідком. Слідство триває.