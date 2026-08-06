Важливі зміни: МОН продовжило строки вступної кампанії до аспірантури
Університети також можуть провести додатковий набір до аспірантури на контрактні місця
Міністерство освіти і науки продовжило строки вступної кампанії до аспірантури у 2026 році. У відомстві переконані, що це допоможе розширити можливості для молодих науковців.
«Це рішення надасть молодим науковцям, які планують вступ до аспірантури, більше часу для подання заяв і проходження вступних випробувань», – повідомили у МОН.
Оновлений графік вступної кампанії до аспірантури 2026:
- 7 вересня до 18:00 – подання заяв для участі в конкурсному доборі та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності;
- 8–21 вересня – вступні іспити зі спеціальності та інші передбачені закладами освіти оцінювання;
- з 22 вересня – надання рекомендацій до зарахування;
- до 26 вересня – оновлення списків рекомендованих на бюджетні місця, якщо окремі вступники не виконають вимог до зарахування;
- до 28 вересня – зарахування вступників, які отримали рекомендації та виконали відповідні вимоги.
Університети також можуть провести додатковий набір до аспірантури на контрактні місця. Він може розпочатися не раніше ніж 29 вересня – строки визначають заклади освіти у своїх правилах прийому самостійно. Зарахування має відбутися не пізніше ніж 15 жовтня.
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