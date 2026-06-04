Можна обрати обрати такий варіант вступу, де не потрібні результати НМТ

Випускники шкіл зараз проходять НМТ та зважують свої шанси на вступ до омріяного університету. Якщо через хвилювання ви не зможете подолати поріг та набрати необхідну кількість балів, то не засмучуйтеся, адже ще не все втрачено. Ви можете почекати ще рік та краще підготуватись, або ж обрати такий варіант вступу, де не потрібні результати НМТ.

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Перш за все, вам не потрібно здавати НМТ, якщо ви вступаєте у закордонний виш, для вступу в український університет ви можете використати також результати НМТ 2023, 2024 чи 2025 років (якщо вони у вас є).

Є також пільгові категорії, які можуть вступити в українські університети на підставі індивідуальних співбесід. Раніше ZAXID.NET детально розповідав про дві квоти та додаткові можливості при вступі.

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Хто входить до пільгових категорій

За квотою 1 вступати до університетів можуть абітурієнти, які належать до таких пільгових категорій:

учасники бойових дій;

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

люди з інвалідністю I або II групи;

діти з інвалідністю, які у рік вступу успішно склали НМТ;

люди, яких позбавили особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Якщо вступник із цих категорій складав національний мультипредметний тест (НМТ) у рік вступу, але не подолав мінімальний поріг «склав/не склав», він все одно зможе брати участь у вступній кампанії. Однак вступ за такою процедурою можливий лише на контрактну форму навчання за співбесідою.

Квота 2 передбачена для вступників, які:

зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (ТОТ);

проживають або зареєстровані у населених пунктах, що входять до переліку територій активних бойових дій.

Якщо вступник виїхав після 1 жовтня 2025 року або досі перебуває на ТОТ, він має право вступати за співбесідою замість НМТ, а також претендувати на бюджетне місце.

Сайт Education також повідомляв, що якщо людина не склала НМТ чи не набрала необхідні для вступу бали, то можна розглянути інші варіанти.

Куди можна вступити без НМТ у 2026 році:

до військових вишів за внутрішніми іспитами;

на польсько-українські освітні програми у приватних вишах;

до фахових коледжів;

до професійних коледжів.

Нагадаємо, що раніше ZAXID.NET повідомляв, як вступити до військових вишів у 2026 році та отримати офіцерське звання, а також розповідав, що потрібно для вступу у коледж після 9 та 11 класів, адже правила відрізняються.