Президент підписав закон №4699-IX

У п’ятницю, 12 червня, президент Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у фейсбуці.

«Президент України підписав закон №4699-IX – важливе рішення для захисту українського мовного простору та виконання наших європейських зобов’язань. Російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення хартії», – написав Стефанчук та назвав рішення президента «справедливим й закономірним».

За словами голови парламенту, мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот.

«Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття та позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав. Це рішення – про гідність, справедливість і мовну безпеку України», – підсумував Руслан Стефанчук.

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Європейська хартія регіональних мов або мов меншин була створена під егідою Ради Європи (РЄ) у 1992 році для того, щоб захищати мовне розмаїття Європи.

Європейська хартія регіональних або міноритарних мов (ECRML) – європейський договір, ухвалений під егідою Ради Європи в Страсбурзі 5 листопада 1992 року для захисту та популяризації історичних регіональних і міноритарних мов у Європі. Україна ратифікувала хартію в травні 2003 року, однак сам переклад тексту хартії, на основі якого ухвалювався ратифікаційний закон, був неправильний.

За словами співкоординатора руху «Простір свободи» Тараса Шамайди, якого цитує Deutsche Welle, термін minority languages було перекладено як «мови меншин», хоча насправді у хартії йдеться про «міноритарні мови». Унаслідок цієї помилки проросійські сили в українському парламенті вписали до ратифікаційного закону та визначили як мови, що потребують особливого захисту, перелік із 13 мов «національних меншин», серед яких була і російська.

У грудні 2025 року Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 14120, який оновив переклад хартії. Положення документа застосовуються до 18 міноритарних мов в Україні, а саме: