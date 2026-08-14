Більшість абітурієнтів вже знають свої результати

Заклади вищої освіти завершили перший етап вступної кампанії, вже є статистика зарахування на бакалаврат, а також на медичну, фармацевтичну та ветеринарну магістратуру. Станом на 14 серпня на перший курс зарахували 175013 вступників, повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Як акцентує «Освіторія», порівняно з минулим роком кількість вступників, зарахованих на бюджет, зросла на 7%.

Скільки вступників зарахували на бюджет і контракт

Із загальної кількості зарахованих:

165 585 вступників навчатимуться на бакалавраті;

9 428 – на медичних, фармацевтичних і ветеринарних магістерських програмах;

69 748 отримали бюджетні місця;

105 265 вступили на контракт.

Під час першого етапу вступної кампанії університети надали 212 837 рекомендацій на бюджетні та контрактні місця. Вимоги для зарахування виконали за 180 022 заявами. Ще 6 141 вступника зарахували за квотою-2.

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Більшість вступників отримали місце за одним із найвищих пріоритетів

Переважна частина вступників потрапила до закладів освіти за однією з трьох найбільш бажаних заяв. На перші три пріоритети припало 85,3% усіх підтверджених заяв.

Серед вступників, які претендували на бюджетні місця, цей показник становить 93,4%: із 70 867 підтверджених бюджетних заяв 66 166 були серед перших трьох пріоритетів.

Понад 73% вступників, рекомендованих на бюджет, виконали вимоги для зарахування за заявою з першим пріоритетом.

Що буде з вільними бюджетними місцями

За словами заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, цьогоріч алгоритм розподілу сформував 73 129 рекомендацій на бюджет. За ними фактично зарахували 95,5% рекомендованих вступників. Частина абітурієнтів не підтвердила свій вибір або не виконала необхідних умов.

Незайняті бюджетні місця залишаються в системі державного замовлення. Надалі на них зможуть перевести вступників, які вже навчаються або були зараховані на контракт і мають відповідне право. Передусім це стосуватиметься категорій вступників, для яких воно є обов’язковим. Після цього, за наявності вільних місць, розглядатимуть інші категорії.

Вступна кампанія ще не завершилася

Для абітурієнтів, які не отримали рекомендації під час першого етапу або не підтвердили отриману рекомендацію, вступна кампанія продовжується. Вони можуть претендувати на вакантні контрактні місця. Зарахування на такі місця триватиме до 30 серпня.

Вступникам радять регулярно перевіряти інформацію в електронному кабінеті, стежити за новими рекомендаціями та вчасно виконувати вимоги закладу освіти. Також варто переглядати сайти університетів і за потреби звертатися до приймальних комісій.

Додатковий набір на контракт стартує у вересні

Абітурієнти, які під час основної вступної кампанії не використали весь ліміт заяв – до 10 загалом, з яких максимум 5 на бюджет, – можуть використати залишок під час додаткового набору на контракт.

Такий набір заклади вищої освіти можуть проводити з 1 вересня. Конкретні строки та умови визначатиме кожен університет у своїх правилах прийому.