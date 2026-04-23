Колесніченко (зліва) та Ківалов (справа) у Верховній Раді

Росія фінансувала скандальний закон про надання російській мові в Україні статусу регіональної, відомий як «мовний закон Ківалова-Колесніченка». Про це повідомили у четвер, 23 квітня, «Схеми» з посиланням на документи з витоку російської державної організації «з підтримки співвітчизників за кордоном» «Правфонд».

Журналісти встановили, що у 2012-2013 роках, і до, і після ухвалення закону Росія надсилала гроші до України для організації публічних заходів та замовних матеріалів, щоб чинити політичний тиск на українську владу. Гроші безпосередньо отримував один зі співавторів законопроєкту №9073 «Про засади державної мовної політики» – нардеп від «Партії регіонів» Вадим Колесніченко.

За даними «Схем», перед ухваленням закону «Правфонд» переказав Колесніченку 1,2 млн рублів (близько 40 тис. доларів).

«Згідно з грантовою заявкою, доступ до якої отримали “Схеми”, гроші мали витратити на публікацію у форматі книги та переклад звіту двома мовами – українською та англійською – гонорари експертам та перекладачам, а також масштабну інформаційну кампанію: сюжети на телебаченні та статті у пресі», – повідомили журналісти.

Окрім грошей росіяни надали йому вказівки про те, що саме йому писати у своєму звіті для Ради Європи. Колесніченко тоді скаржився Єврораді, що в медіа відсутні квоти для російської мови. Водночас офіційний звіт української влади підкреслював, що російська мова майже витіснила українську у низці сфер життя.

Після ухвалення закону у 2013 році «Правфонд» надав Колесніченку ще понад 2 млн рублів на брошури «для російських співвітчизників» в Україні з інструкціями про те, як застосовувати мовний закон. У брошурах, зокрема, йшлося, як використовувати російську мову замість української у судах, діловодстві та освіті.

Журналісти зʼясували, що текст брошури писали колишній нардеп та очільник БФ «Свалявський меморіальний парк» Михайло Товт, а також чинний ректор Закарпатського угорського інституту Степан Черничко.

Ректор Закарпатського угорського інституту Степан Черничко

«Згідно з документами витоку з “Правфонду”, за написання цих коментарів до брошури Черничко і Товт отримали по 5000 гривень (на той час 600 доларів)», – повідомили журналісти.

У коментарі «Схемам» Черничко заявив, що не знав, хто фінансує брошуру. Коментувати подяку російському фонду на першій сторінці брошури ректор спершу відмовився, проте потім у письмовій формі пояснив, що «подяка сформульована не від імені авторів, а від імені окремої організації» – «Російськомовна Україна» Вадима Колесніченка.

Михайло Товт також заявив, що не знав, хто фінансував брошуру. Він додав, що зараз його позиція щодо використання російської мови в Україні змінилася, проте «позиція щодо повних прав національних меншин безумовно не змінилася».

Михайло Товт

Зазначимо, за «закон Ківалова-Колесніченка» у липні 2012 року з порушеннями Конституції України, норм регламенту та процедури розгляду проголосували 248 депутати. У серпні закон підписав тогочасний спікер парламенту Володимир Литвин та Віктор Янукович.

Закон запроваджував статус «регіональних» для мов, якими говорить понад десять відсотків жителів на певній території. Внаслідок цього, російська стала регіональною у 13 із 27 територіальних одиниць України.

23 лютого 2014 року Верховна Рада скасувала «мовний закон Ківалова-Колесніченка», а в 2018 році Конституційний Суд України визнав його незаконним.