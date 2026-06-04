Власника зобов'язали укласти охоронний договір на будинок на вул. Панаса Мирного, 19

Суд підтримав позицію Офісу охорони культурної спадщини Львівської міської ради у трьох справах щодо захисту пам’яток архітектури місцевого значення. Власників зобов’язали демонтувати самовільно облаштовані конструкції на пам’ятках та укласти охоронний договір.

Як повідомив у четвер, 4 червня, юридичний департамент ЛМР, на вул. Котляревського, 9 власниця квартири має демонтувати металопластикові вікна та балконний блок і відновити дерев’яні конструкції за зразком автентичних.

У віллі родини Лучкевичів на вул. Панаса Мирного, 19 власника квартири зобов’язали укласти охоронний договір на пам’ятку архітектури місцевого значення.

Також суд став на бік міста у справі щодо будинку на вул. Саксаганського, 11. Там власники повинні демонтувати самовільно облаштовані сходи та огородження балкону, відновити історичні розміри віконних прорізів і встановити дерев’яні вікна за автентичним зразком.

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Згадані рішення суду ще можуть бути оскаржені в апеляції.