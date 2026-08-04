Глядацьку залу не оновлювали з 1986 року

У Закарпатському обласному музично-драматичному театрі імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв розпочали оновлення глядацької зали. Тут замінять крісла та відновлять систему освітлення.

Про демонтаж старих крісел у понеділок, 3 серпня, повідомив керівник театру Рудольф Дзуринець. За його словами, глядацьку залу не оновлювали з дня відкриття драмтеатру у 1986 року.

«Крісла десятиліттями служили театру, але їхній стан уже давно не відповідав ані сучасним вимогам, ані комфорту наших глядачів», – написав посадовець у фейсбуці.

За інформацією Prozorro, заміна близько 800 крісел обійдеться обласному бюджету у 3,2 млн грн. Аукціон провели 31 травня, переможцем торгів без конкуренції став підприємець з Харківщини Сергій Шевченко.

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За характеристиками предмета закупівлі, йдеться про крісла з м’якими спинками та сидіннями, обтягнутими червоною меблевою тканиною, стійкою до полум’я, та підлокітниками із натурального дерева. Сім крісел будуть мобільними.

Договір з ФОПом підписали 12 червня, він має поставити товар до 20 серпня.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, це найбільший підряд Сергія Шевченка у 2026 році. Також він продавав меблі Луганському університету, міській поліклініці у Харкові, та Національному драмтеатру імені Марії Заньковецької. Сотня секційних театральних крісел обійшлися останньому у 276 тис. грн.

Після оновлення глядацької зали у Закарпатському муздрамтеатрі планують встановити ліфт для людей з інвалідністю, відреставрувати підлогу та створити у фоє сучасну зону відпочинку.