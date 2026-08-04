14 серпня на Центральній площі ТВК «Південний» у Львові відбудеться благодійний концерт «Наталка Карпа збирає друзів». На одній сцені виступлять відомі українські артисти, друзі співачки та всі, хто прагне підтримати Збройні сили України. Початок заходу – о 18:00, повідомляють організатори VINIL concert agency.

Концерт стане не лише святкуванням дня народження відомої співачки, а й вечором музики, єдності та підтримки. За словами організаторів, головна мета заходу – об'єднати людей навколо благодійної ініціативи та зібрати кошти на потреби українських захисників.

Наталка Карпа – заслужена артистка України, співачка, авторка відомих хітів, волонтерка та громадська діячка. Упродовж багатьох років вона популяризує українську культуру, а з початку повномасштабної війни активно бере участь у благодійних концертах і ініціативах, спрямованих на підтримку українських військових та збір коштів для потреб Сил оборони.

Наталка Карпа – Літо-Літо

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Окрім Наталки Карпи, на сцену цього вечора вийдуть Vaha, Вадим Дзюнько, Mirami, Bakun, SEVERYNA, Ніколас Карма та Ivan NAVI. Також організатори анонсують виступи спеціально запрошених артистів, імена яких оголосять згодом.

На гостей чекає вечір живої української музики, улюблені пісні, творчі дуети та тепла атмосфера єдності.

Ніколас Карма – Тяжкий люкс

Окрім музичної програми, ключовою складовою заходу стане благодійна місія. Під час концерту всі охочі матимуть змогу зробити донат на підтримку Збройних сил України.

«Ми не святкуємо день народження. Ми об'єднуємося заради доброї справи, тож найкращим подарунком цього вечора стане внесок на підтримку українських захисників», – розповіли у VINIL concert agency.

Квитки на подію можна придбати на сайті за посиланням.