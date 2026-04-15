Проєкт реалізують в тому числі й за гроші ЄС

Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня провела тендер на капітальний ремонт будівлі медзакладу по вул. Минайській, 71. Переможцем аукціону без конкуренції стала компанія «СПМК-23» депутата Іршавської міської ради від партії «Рідне Закарпаття» Олександра Дешка.

Торги провели 11 квітня. Йдеться про закупівлю, яка фінансується в рамках транскордонного проєкту HUSKROUA «Розвиток травматологічної допомоги» в межах Програми Interreg VI-A NEXT «Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна 2021–2027». Розмір гранту ЄС – 18,7 млн грн, решта – понад 107 млн грн – гроші міського бюджету Ужгорода.

Учасником аукціону стала одна компанія – ТОВ «СПМК-23», яка запропонувала за лот 125,2 млн грн. Рішення замовника очікується.

У разі підписання договору підрядник має виконати роботи до 30 грудня 2027 року. Технічне завдання передбачає проведення капітального ремонту будівлі лікарні на вул. Минайській (влаштування водопроводу, каналізації, вентиляції, системи опалення та електропостачання, ремонт підлоги та стін, оновлення санвузлів тощо).

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «СПМК-23» засноване в Іршаві у 2004 році зі статутним капіталом 40 тис. грн. Компанія, що належить Олександру Дешку та Петру Шаленику, у 2022–2025 роках виграла державних тендерів на понад 220 млн грн.

Серед основних замовників – Іршавська міська рада, «Закарпаттяобленерго» та Ужгородська мерія. У 2024 році «СПМК-23» стало єдиним учасником і переможцем тендеру на 19 млн грн з капремонту Ужгородської міської багатопрофільної лікарні, яку очолює однопартієць Олександра Лешка з «Рідного Закарпаття» Олег Голуб, а в 2025 році – отримала підряд на капремонт даху Ужгородської початкової школи №1 вартістю 3,5 млн грн.

«СПМК-23» фігурує у кримінальній справі щодо привласнення грошей під час ремонту поліклініки в Ужгороді. У вересні 2025 року правоохоронці оголосили підозри директору компанії та інженеру з технічного нагляду Ужгородської міськради, які на підставі 12 підроблених довідок та актів заволоділи майже 235 тис. грн з держбюджету.

За інформацією «Чесно», співвласник «СПМК-23» Олександр Дешко упродовж 2010–2020 років тричі обирався депутатом Іршавської міської ради від партій «Фронт змін», «Єдиний центр» та «Рідне Закарпаття».