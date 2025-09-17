Поліклініку на вул. Сергія Мартина ремонтувала компанія «СПМК-23»

Правоохоронці оголосили підозру підряднику та інженеру з технічного нагляду Ужгородської міськради, які привласнили гроші під час капітального ремонту поліклініки для розміщення переселенців. Посадовцям загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 17 вересня, директор товариства-підрядника вніс до акту виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, яких фактично не провели, а службовець міськради погодив і підписав їх.

«На підставі 12 підроблених довідок та актів, зловмисники заволоділи майже 235 тис. грн з держбюджету. Підозрюваним інкриміновано заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану та службове підроблення (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України)», – зазначили правоохоронці.

За інформацією Prozorro, йдеться про капітальний ремонт частини приміщень будівлі поліклініки під розміщення ВПО по вул. Сергія Мартина (колишня назва вулиці – Паризької Комуни) в Ужгороді. Тендери – на 15,5 млн грн у 2022 році та 5,7 млн грн у 2023 році – виграла компанія «СПМК-23», співвласником якої є депутат Іршавської міської ради від партії «Рідне Закарпаття» Олександр Дешко.

У 2024 році «СПМК-23» стало єдиним учасником і переможцем тендеру на 19 млн грн з капремонту Ужгородської міської багатопрофільної лікарні, яку очолює однопартієць Олександра Лешка з «Рідного Закарпаття» Олег Голуб. У 2025 році «СПМК-23» стало переможцем торгів за капремонт даху Ужгородської початкової школи №1, вартістю 3,5 млн грн.