Іван Рудницький був начальником Волинської облдержадміністрації з листопада 2024 року

Начальник Волинської ОВА Іван Рудницький стане заступником голови Служби безпеки України Євгенія Хмари. Про це у понеділок, 12 січня, повідомив відомий закарпатський депутат Віталій Глагола із посиланням на власні джерела.

За його інформацією, президент України вже ухвалив відповідне рішення. Очікується, що 12 січня Кабінет Міністрів погодить звільнення Івана Рудницького з посади керівника Волинської області, після чого буде оприлюднений указ про його призначення на керівну посаду в СБУ.

«На посаді заступника голови СБУ він відповідатиме за напрямки, де критично важливий досвід роботи “в полях”: розуміння реальних настроїв у громадах, внутрішніх загроз, механізмів впливу ворога, взаємодії виконавчої влади, місцевого самоврядування та еліт в умовах війни», – зазначив Віталій Глагола.

Водночас у пресслужбі Волинської ОВА не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію ZAXID.NET.

Іван Рудницький – контррозвідник, полковник СБУ з понад 20-річним досвідом служби. Він пройшов шлях від оперативного співробітника до керівника регіональних управлінь СБУ. Зокрема, очолював управління СБУ в Закарпатській та Волинській областях. У листопаді 2024 року за рішенням президента України Івана Рудницького призначили головою Волинської ОВА.

Нагадаємо, 5 січня президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України.