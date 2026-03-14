Ібрагім Азізі звинувачує Україну в допомозі Ізраїлю

Голова парламентського комітету національної безпеки Ірану Ібрагім Азізі заявив, що Україна може стати «законною ціллю» для ракетних ударів Ірану через її допомогу Ізраїлю безпілотниками. Про це він написав в іксі в суботу, 14 березня.

«Надаючи підтримку ізраїльському режиму у вигляді дронів, неспроможна Україна фактично вступила у війну і, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану», – повідомив Азізі.

By providing drone support to the Israeli regime, failed Ukraine has effectively become involved in the War and, under Article 51 of the United Nations Charter, has turned its entire territory into a legitimate target for Iran. pic.twitter.com/T35XtSqIBv — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) March 14, 2026

Зауважимо, на час публікації новини офіційні українські відомства не коментували погрози з боку іранського депутата.

Нагадаємо, 2 березня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив про намір залучити українських експертів для боротьби з іранським дроновими атаками. Уже 8 березня Володимир Зеленський повідомив, що Україна відрядить першу групу українських фахівців до країн Близького Сходу, яка навчатиме іноземних військових збивати іранські дрони.

13 березня Володимир Зеленський повідомив, що понад 10 країн уже звернулися до Києва, аби українці поділилися своїм бойовим досвідом та технологіями протидії «шахедам». Він також підтвердив, що українських експертів вже відправили до Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Аналітики неодноразово стверджували, що у війні на Близькому Сході Іран використовує тактику, яка дуже нагадує ту, яку РФ застосовує проти України. Йдеться про масовані атаки по енергетичній та цивільній інфраструктурі задля створення психологічного тиску на населення та підриву економіки.

Іран також підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, постачаючи Москві не тільки ударні БпЛА та боєприпаси, а й порох для реактивних снарядів і стволів для гаубиць і танків. У перший рік вторгнення іранські військові перебували в окупованому Криму та допомагали Росії атакувати безпілотниками мирне населення та цивільну інфраструктуру України.