Українські експерти допоможуть знешкоджувати іранські ударні дрони британським колегам

На тлі військових дій на Близькому Сході Велика Британія дозволила США використовувати її військові бази для «оборонних» ударів, а також оголосила про залучення українських експертів для протидії іранським дроновим атакам. Про це заявив 1 березня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час звернення в Х.

За словами прем'єр-міністра, 1 березня іранські війська атакували військову базу в Бахрейні, «ледь не поціливши» по британському особовому складу. Атака відбулася попри те, що Велика Британія не бере участі в ударах по Ірану. Стармер наголосив, що Лондон цілеспрямовано ухвалив рішення не брати участі в американських ударах по території Ірану, зокрема тому, що вважає переговори кращим шляхом врегулювання конфліктів.

Водночас премʼєр-міністр наголосив, що Іран завдає атак по британських інтересах та наражає на небезпеку громадян Великої Британії та їхніх союзників. Він також розповів, що партнери країни у Перській затоці попросили зробити більше дій для їхнього захисту. Крім того, до Великої Британії звернулися США, які запросили дозвіл на використання британських баз для знищення іранських ракет біля джерела їх запуску.

«Ми вирішили задовольнити це прохання, щоб запобігти запуску ракет Іраном по регіону, вбивству мирних жителів, ставленню під загрозу життя британців та ударам по країнах, які не брали у цьому участі», – сказав Кір Стармер.

Британський премʼєр-міністр наголосив, що країна не приєднується до ударів по Ірану, але продовжить оборонні дії в регіоні.

Крім того, Кір Стармер оголосив про залучення до збиття іранських дронів у Перській затоці українських спеціалістів, які мають досвід у знешкодженні «шахедів».

«Ми також залучимо експертів з України разом із нашими власними фахівцями, щоб допомогти партнерам із країн Перської затоки збивати іранські дрони, які їх атакують», – сказав Стармер.

Нагадаємо, 28 лютого США спільно з Ізраїлем почав спільну операцію проти Ірану, який відкинув вимоги Сполучених Штатів відмовитися від розробки ядерної зброї. До слова, під час атак США вперше застосували українську тактику дронів під час операції проти Ірану, використавши дешеві одноразові дрони.

У результаті ударів було вбито 40 іранських військових командирів, у тому числі верховного лідера аятоли Алі Хаменеї та начальника Генштабу Збройних сил Ірану генерала Абдулрахіма Мусаві.

Після ударів по Тегерану Іран атакував американські бази та цивільну інфраструктуру в країнах Перської затоки, застосовуючи ракети та ударні дрони. Під удар потрапив Ізраїль, ОАЕ, Кувейт, Бахрейн та інші країни.