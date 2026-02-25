Нещодавно один із власників приватного Львівського університету бізнесу та права й чинний працівник поліції Ростислав Сопільник подався на конкурс на посаду судді Львівського апеляційного суду. Це не перша його спроба стати суддею, однак цього разу він дійшов аж до співбесіди у Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

38-річний Ростислав Сопільник не єдиний працівник цього приватного вишу, який хоче стати суддею – крім нього в судді подався й викладач і чоловік співвласниці університету Юрій Семчук.

Сам університет в останні роки фігурував одразу в кількох скандалах: СБУ звинувачувала виш у наборі фіктивних студентів задля уникнення мобілізації, а міська рада забрала одразу два приміщення, які слугували навчальними корпусами.

ZAXID.NET дослідив статки Ростислава Сопільника та його родини та виявив, що при доволі скромних офіційних заробітках йому вдалось обжитись великою кількістю майна та накопичити кілька мільйонів гривень готівки.

***

Професори, радники і підозрювані

Ростислав Сопільник у Львові персона непересічна. Офіційно – він співзасновник приватного Львівського університету бізнесу та права, захистив дисертацію в своєму ж виші і отримав звання професора, а з 2022 року – ще й заслужений юрист. Він працював слідчим у Франківському райвідділку поліції у Львові, а зараз є старшим оперуповноваженим Львівського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Для розуміння його звʼязків і сфер упливу варто заглибитись і в біографії його найближчих родичів.

Батько Ростислава Сопільника Любомир Сопільник з 1982 року працював у правоохоронних органах і має звання полковника, доктора юридичних наук, доктора технічних наук, заслуженого винахідника України, академіка Української академії наук. До червня 2022 року, він працював на 0,25% ставки на посаді професора кафедри інституту права та психології НУ «Львівська політехніка». Із 2015 року до 2024 року Любомир Сопільник працював начальником вибухотехнічного управління Нацполіції Львівщини. Зараз він є першим проректором Львівського університету бізнесу та права і вказаний як президент вишу.

Любомир Сопільник праворуч / фото університету

Восени 2024 року СБУ повідомила Любомиру Сопільнику про підозру у перешкоджанні ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ). За версією слідства, він був причетний до зарахування чоловіків призовного віку в університету бізнесу і права поза межами ліцензії. Вартість формального вступу на аспірантуру становила від 5 до 8 тис. доларів. За даними ZAXID.NET, у січні 2025 року суд закрив провадження – слідчі дійшли висновку, що керівництво вишу не перешкоджало ЗСУ, тому злочину не було. Постанова про закриття провадження досі не опублікована в реєстрі судових рішень, але про неї згадується в суміжних судових документах. На тлі скандалу з ухилянтами Міністерство освіти навіть відібрало в університету ліценцію, однак він повернув її через суд.

Слідчі дії у будинку Любомира Сопільника / фото СБУ

Після звільнення з поліції Любомир Сопільник на двох із дружиною Галиною задекларували кілька будинків і квартиру в Сокільниках та в області, понад два десятки земельних ділянок та сім автомобілів. Він вказав 462,5 тис. грн зарплати і 920 тис. грн одноразової виплати в поліції й серед іншого – нежитлове приміщення у Львові вартістю понад 2,7 млн грн, яке у 2023 році йому подарував син Ростислав.

У 2011 році ще один син Любомира Сопільника Святослав стріляв із травматичної зброї в помічника депутата Львівської міської ради від «Свободи» Олега Ковпака. Інцидент трапився 9 травня, коли Святослав Сопільник прийшов покладати квіти на Пагорб слави. Після цього його батько повідомляв, що стрілянина сталася випадково. Прокуратура дійшла висновку, що Святослав Сопільник діяв «у стані необхідної оборони».

Син Святослава Сопільника, 23-річний Любомир, працює позаштатним радником голови Львівської ОВА з питань молодіжної політики, був лідером молодіжного крила партії «Слуга народу». У 2020 році балотувався у Львівську обласну раду, але не пройшов.

Крім цього, через Галину Сопільник родина володіє готелем «Галіція» на околиці Львова.

Скромні заробітки – нескромні статки

Ростислав Сопільник хотів стати суддею ще у 2012 році. Тоді він пройшов тест на теоретичні знання з права та навіть навчався в Національній школі суддів. Із результатом в 70 балів Вища кваліфікаційна комісія суддів зарахувала Ростислава Сопільника до списку кандидатів у резерві. Однак у 2016 році комісія вирішила, що він не відповідає вимогам посади судді і виключила його зі списків кандидатів, припинивши участь у конкурсі. Ростислав Сопільник намагався оскаржити рішення комісії у суді, однак програв Верховний Суд, адже вказав у справі як докази документи, яких не надав.

У 2024 році він знову вирішив взяти участь у конкурсі на посаду судді Львівського апеляційного суду. Ростислав Сопільник уже пройшов письмове тестування на знання права, перевірку когнітивних здібностей та виконав практичне завдання. Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка рекомендує кандидатів на посаду судді, має провести з ним співбесіду. Наразі вона ще не анонсована.

У останній декларації, яку Ростислав Сопільник подав у березні 2024 року як працівник поліції, він вказав 10 земельних ділянок, записаних на себе, дружину та мамолітніх дітей. Також він вказав дачний будинок у селі Демня, який переписав на себе ще у 2006 році, невелику службову кімнату в гуртожитку, якою користується, та житловий будинок в Скнилові на 176 м², власником якого вписаний Микола Варянка.

Живе Ростислав Сопільник у престижному передмісті Львова – Сокільниках, де прописана й решта його великої родини. У 2019 році дружина Ольга разом із дітьми Галиною та Максимом стали власниками трьох будинків у Сокільниках.

Ольга Сопільник зареєструвала житловий будинок на 448,8 м² вартістю 991,5 тис. грн. У 2020 році вона записала на себе в Сокільниках дві ділянки площею 1835 м² і 665 м²;

Галина Сопільник зареєструвала будинок на 155,9 м² вартістю 450 тис. грн і ділянку 352 м² вартістю 450 тис. грн;

Максим Сопільник зареєстрував будинок на 156,4 м² вартістю 445 тис. грн і ділянку 354 м² вартістю 450 тис. грн.

Із декларації за 2019 рік можна простежити, що дві ділянки і два будинки малолітнім Максиму і Галині Сопільникам подарував мешканець Сокільників Михайло Полюляк. Він родині не чужа людина, адже разом із Святославом Сопільником і Галиною Сопільник-старшою вказаний серед власників ГОІ «Спорт без кордонів». На сайті того ж університету Сопільників Михайло Полюляк згадувався як т. в. о. голови Міжнародного антикримінального і антитерористичного підкомітету у Львівській області зі званням полковник. Засновником цього підкомітету є Любомир Сопільник.

Зазначимо, що на сайтах із продажу нерухомості в Сокільниках одноосібні будинки до 200 м² коштують не дешевше 4 млн грн. Навіть якщо припустити, що у 2019 році ціна була вдвічі нижчою, то вартість подарованих дітям Сопільника будинків виглядає заниженою у кілька разів.

Зауважимо, що часто чиновники, які бажають приховати незаконно зароблені гроші, купують за них нерухомість і оформляють на родичів або знайомих, до яких, вочевидь, буде менше питань. Потім оформлюють дарчу, адже антикорупційне законодавство не вимагає пояснювати, хто, чому і як зробив цей подарунок.

Офіційні доходи родини Ростислава Сопільника захмарними назвати важко. У поліції за рік він заробив лише 508,5 тис. грн, в своєму ж університеті – 126 тис. грн. А Ольга Сопільник задекларувала лише 86 тис. грн від ресторанного бізнесу. Також вона отримала від того ж Миколи Варянки 655,7 тис. грн від продажу майна.

При доволі скромних статках родині вдалось накопичити дуже нескромні заощадження – понад 1 млн грн, 67 тис. доларів і 32 тис. євро готівкою, а також 12 тис. грн і трохи більше тисячі євро на рахунках у банках.

Також у 2024 році родина почала користуватися Mitsubishi Outlander 2019 року випуску, який належить Галині Сопільник-старшій.

Нової декларації Ростислав Сопільник іще не подав, але якщо він пройде співбесіду у ВККС і дійде аж до перевірки Вищою радою правосуддя, то її члени, а також Громадська рада доброчесності має перевірити його статки, а також законність їх походження.

Варто зазначити, що Ростислав Сопільник не єдиний зі свого університету, хто хоче стати суддею. Чоловік співвласниці університету та в. о. ректора Жанни Семчук, який також викладає в університеті, Юрій Семчук фігурує у списках допущених до оцінювання ВККС.

Посередині Юрій Семчук і Ростислав Сопільник / фото університету

Університет без приміщень

2025 рік також був не надто успішним для Сопільників – на додачу скандалу з ухилянтами міська рада вирішила виселити родинний університет одразу з двох великих комунальних приміщень.

Йдеться про приміщення на першому поверсі комунального ліцею «Європейський» на вул. Кульпарківській, 99, яке університет орендував близько 10 років для роботи приватного ліцею. Договір оренди закінчився у 2022 році, а міська рада підписувати новий договір відмовилась, оскільки планує використовувати приміщення для комунального ліцею «Європейський». Прикметно, що і комунальний, і приватний ліцей очолює Лариса Янковська – колишня ректорка, а тепер професорка університету бізнесу і права. Юридично університет досі зареєстрований за цією адресою.

У вересні мерія через суд повернула в комунальну власність двоповерховий будинок на вул. Антоновича, 70. Термін його оренди закінчився ще у 2021 році. Управління комунальної власності відмовило в продовженні оренди, оскільки частина орендованих приміщень перебуває в аварійному стані і не може безпечно використовуватися для навчання студентів. 18 лютого міський голова Львова призначив службове розслідування за фактом руйнування будівлі на вул. Антоновича, 70.