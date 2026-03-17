Максим Таловєров (в центрі) у складі збірної України

Напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список гравців, які готуватимуться до березневих матчів відбору на чемпіонат світу 2026 року. Однак вже наступного дня заявку довелось корегувати.

У стиковому матчі проти Швеції збірній України не допоможе захисник Максим Таловєров, повідомляє «ТаТоТаке». Український легіонер «Сток Сіті» в останньому турі Чемпіоншипу проти «Уотфорда» догравав матч з травмою. Вранці 17 березня гравцю зробилии МРТ гомілкового суглобу. За попередніми прогнозами медиків, сезон для 25-річного захисника закінчився.

За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, Ребров вже визначився із заміною Таловєрову. До основного списку з резервного буде переведений захисник «Полісся» Едуард Сарапій.

Нагадаємо, збірній України у завершальних матчах відбору ЧС-2026 через травми не допоможуть Артем Довбик і Олександр Зінченко. Михайло Мудрик продовжує відбувати дискваліфікацію через позитивну допінг-пробу, а фулбек Юхим Конопля та півзахисник Руслан Маліновський пропустять гру зі Швецією через перебір жовтих карток.