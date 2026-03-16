Сергій Ребров назвав склад збірної України на вирішальні матчі за вихід на ЧС-2026
До основної когорти потрапило 26 футболістів
Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров оприлюднив склад команди на вирішальні поєдинки відбору до чемпіонату світу-2026, повідомляє офіційний сайт УАФ.
До списку обраних потрапили 26 футболістів, ще 9 залишаються у резервному списку. Варто зазначити, що для трьох гравців виклик у національну команду став дебютним — воротаря Руслана Нещерета, захисника Бориса Крушинського та форварда Матвія Пономаренка.
Склад збірної України на матчі плейоф раунду відбору до ЧС-2026:
- Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»), Руслан Нещерет («Динамо»).
- Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – «Шахтар»), Максим Таловєров («Сток Сіті», Англія), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Олександр Тимчик («Динамо»), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»).
- Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Олег Очеретько («Шахтар»), Георгій Судаков («Бенфіка», Португалія), Руслан Маліновський («Дженоа», Італія), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – «Динамо»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор», Туреччина)
- Нападники: Владислав Ванат («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Ліон», Франція), Матвій Пономаренко («Динамо»).
Резервний список:
Євген Волинець, Сергій Чоботенко, Едуард Сарапій, Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (усі – «Полісся»), Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва – «Динамо»), Єгор Назарина («Шахтар»), Олексій Сич («Карпати»).
Нагадаємо, у півфіналі плейоф відбору до ЧС-2026 Україна зіграє проти Швеції. Поєдинок відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії. У разі перемоги «синьо-жовті» зустрінуться з переможцем пари Польща – Албанія.