«Синьо-жовті» готуються до найважливіших поєдинків останніх 4-х років

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров оприлюднив склад команди на вирішальні поєдинки відбору до чемпіонату світу-2026, повідомляє офіційний сайт УАФ.

До списку обраних потрапили 26 футболістів, ще 9 залишаються у резервному списку. Варто зазначити, що для трьох гравців виклик у національну команду став дебютним — воротаря Руслана Нещерета, захисника Бориса Крушинського та форварда Матвія Пономаренка.

Склад збірної України на матчі плейоф раунду відбору до ЧС-2026:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»), Руслан Нещерет («Динамо»).

Нападники: Владислав Ванат («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Ліон», Франція), Матвій Пономаренко («Динамо»).

Резервний список:

Євген Волинець, Сергій Чоботенко, Едуард Сарапій, Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (усі – «Полісся»), Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва – «Динамо»), Єгор Назарина («Шахтар»), Олексій Сич («Карпати»).

Нагадаємо, у півфіналі плейоф відбору до ЧС-2026 Україна зіграє проти Швеції. Поєдинок відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії. У разі перемоги «синьо-жовті» зустрінуться з переможцем пари Польща – Албанія.