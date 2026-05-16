Даяна Ястремська провела за день одразу два матчі

У суботу, 16 травня, у фіналу турніру WTA 125 в Пармі українська тенісистка Даяна Ястремська зустрічалась з представницею Чехії Барборою Крейчиковою. Для 26-річної одеситки це був другий матч за день – через негоду їй довелось догравати перенесений з п’ятниці півфінальний поєдинок проти іспанки Джессіки Бузас Манейро (WTA № 51).

WTA 125, Парма (Італія), грунт, фінал

Даяна Ястремська (Україна, WTA № 52) – Барбора Крейчикова (WTA № 53, Чехія) – 2:0 (6:3, 6:3)

Дуель між Ястремською та Крейчиковою тривала 1 годину 26 хвилин і завершилася перемогою українки у двох партіях. Це була четверта зустріч суперниць – рахунок 2:2.

За поєдинок Ястремська 5 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 8 ейсів, зробила 3 помилки на подачі та не реалізувала всі 4 брейк-пойнти.

Ястремська виграла другий трофей змагань категорії WTA 125 у кар'єрі. У 2023 році вона стала чемпіонкою змагань у польському місті Козерки. З понеділка Даяна підніметься до топ-50 світового рейтингу WTA.

Нагадаємо, на шляху до фіналу українка перемогла аргентинку Вікторію Босіо (WTA № 307), легко розібралася з бельгійкою Ханне Вандевінкел (WTA № 98), впоралася зі ще однією представницею Аргентини Соланою Сьєррою (WTA № 72) та дотиснула іспанку Джессіку Бузас Манейро (WTA № 51).