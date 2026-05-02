Марта Костюк залишається непереможеною у грунтовому сезоні

У суботу, 2 травня, у фіналі турніру WTA 1000 в Мадриді українська тенісистка Марта Костюк зустрічалась з росіянкою Міррою Андрєєвою. Переможниця поєдинку, окрім трофею, забирала чек на 1 007 165 євро. Для другої ракетки України, яка проводить свій найкращий сезон у кар'єрі, це був вже третій фінал цього року і перший серії WTA 1000.

WTA 1000, Мадрид (Іспанія), грунт, фінал

Мірра Андрєєва (Росія, WTA № 8) – Марта Костюк (Україна, WTA № 23) – 0:2 (3:6, 5:7)

Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини і завершився перемогою Костюк. Це було друге очне протистояння суперниць – у першому матчі в австралійському Брісбені сильнішою теж була українка.

У першій партії Костюк одразу ж захопила ініціативу, двічі дозволивши суперниці зрівняти. За рахунку 2:2 Марта рвонула у відрив, подарувавши росіянці ще один гейм.

У другому сеті українка знову вирвалась вперед, але Андрєєва зробила зворотний брейк і взяла свою подачу, змусивши нашу землячку вперше опинитися в ролі наздоганяючої. Марта таки спромоглась на диво і за рахунку 5:5 змогла дотиснути суперницю.

Костюк завоювала найбільший трофей у кар'єрі – загалом у неї тепер три титули у шести фіналах на рівні WTA. Крім Мадрида, українка також ставала чемпіонкою змагань WTA 250 в Остіні (2023) та WTA 250 у Руані (2026).

З наступного тижня Марта встановить особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись на 15 сходинку. У Чемпіонській гонці, в якій враховуються очки, набрані протягом поточного сезону, Костюк стане 9-ю.

До слова, Марта залишається непереможеною у грунтовому сезоні, здобувши 12 перемог поспіль, це найдовша серія в її кар'єрі.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Мастерса Костюк розбила представницю Казахстану Юлію Путінцеву (WTA № 80), не помітила 5-ту ракетку світу, американку Джесіку Пегулу, впевнено розібралась з її землячкою Кеті Макнеллі (WTA № 76), дотисла чешку Лінду Носкову (WTA № 13) та перемогла австрійку Анастасію Потапову (WTA № 56).

Своєю чергою Андрєєва била трьох угорок – Панну Удварді (WTA № 78), Далму Гальфі (WTA № 117) та кривдницю Еліни Світоліної – Анну Бондар (WTA № 63). Далі були канадійка Лейла Фернандес (WTA № 25) і американка Хейлі Баптіст (WTA № 32).