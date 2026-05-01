Черговий тріумф другої ракетки України

У четвер, 30 квітня, в 1/2 фіналу WTA 1000 в Мадриді українська тенісистка Марта Костюк зустрічалась з ексросіянкою, яка нині представляє Австрію – Анастасією Потаповою.

WTA 1000, Мадрид (Іспанія), грунт, 1/2 фіналу

Марта Костюк (Україна, WTA № 23) – Анастасія Потапова (Австрія, WTA № 56) – 2:0 (6:2

Поєдинок тривав 1 годину 38 хвилин і завершився перемогою другої ракетки України. Це було п'яте очне протистояння суперниць – рахунок 3:2 на користь нашої землячки.

У першому сеті Костюк одразу ж заволоділа ініціативою і взяла три гейми поспіль. Тримаючи суперницю на комфортній відстані Марта довела партію до перемоги 6:2 (українка зробила два брейки і відіграла обидва брейк-пойнти суперниці).

Далі був провал українки, яка лише за рахунку 0:5 зуміла взяти один гейм. У вирішальній парті вже Марта познущалась над суперницею і тріумфально вийшла у фінал турніру, який стане для неї першим у категорії WTA 1000. Усього для українки це буде шостий фінал на рівні Туру, третій у 2026 році та третій на грунті.

До слова, Костюк стала третьою українкою, яка вийшла до фіналу на турнірі WTA 1000. Раніше це вдавалося Еліні Світоліній (п'ять разів/чотири титули) та Ангеліні Калініній (Рим-2023).

У вирішальному поєдинку іспанського супертурніру Костюк зустрінеться з росіянкою Міррою Андрєєвою (WTA № 8), яка у своєму півфіналі перемогла американку Хейлі Баптіст (WTA № 32).

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Мастерса Костюк розбила представницю Казахстану Юлію Путінцеву (WTA № 80), не помітила 5-ту ракетку світу, американку Джесіку Пегулу, впевнено розібралась з її землячкою Кеті Макнеллі (WTA № 76) і дотисла чешку Лінду Носкову (WTA № 13).

Щодо Потапової, то програвши у фіналі кваліфікації землячці Сіньї Краус, Анастасія потрапила в основну сітку турніру як «лакі-лузер». Ба більше, австрійка замінила сіяну американку Медісон Кіз, через що мала змогу стартувати в основі одразу з другого кола. Далі були перемоги над китаянкою Чжан Шуай (WTA № 65), латвійкою Оленою Остапенко (WTA № 40), казашкою Єленою Рибакіною (WTA № 2) та чешкою Кароліною Плішковою (WTA № 197).

З наступного тижня Марта повернеться до топ-20 світового рейтингу.