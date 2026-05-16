Еліна Світоліна перемогла 2-гу, 3-тю і 4-ту ракетки світу поспіль

У суботу, 16 травня, у фіналі турніру WTA 1000 в Римі Еліна Світоліна зійшлась з американкою Коко Гофф. Окрім трофея, на кону стояв грошовий приз у розмірі одного мільйона євро.

WTA 1000, Рим (Італія), ґрунт, фінал

Коко Гофф (США, WTA № 4) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 10) – 1:2 (4:6, 7:6, 2:6)

Поєдинок тривав 2 години 52 хвилини і завершився перемогою першої ракетки України. Це було шосте очне протистояння суперниць – рахунок 4:2 на користь Еліни.

У першому сеті Світоліна поступалась 0:2, проте змогла переломити хід подій і виграла з рахунком 6:4. У другій партії тенісистки йшли ніздря в ніздрю, дотягнули до тай-брейку, де більше пощастило американці. Зрештою в завершальному відрізку Еліна розгромила суперницю, подарувавши їй два гейми.

Світоліна втретє виграла турнір в Римі – раніше вона була тут чемпіонкою у 2017 та 2018 роках. Українка стала сьомою тенісисткою у Відкритій Ері (з 1969 року), якій вдалося мінімум тричі перемогти у столиці Італії.

Титул у Римі став для неї найбільшим з 2018 року, коли вона перемогла на Підсумковому турнірі. Тепер в її доробку 20 одиночних трофеїв на рівні Туру (у 25 зіграних фіналах) та п'ять на турнірах WTA 1000 (у шести фіналах). Крім тріумфів у столиці Італії (2017, 2018, 2026), українка також вигравала трофеї у Дубаї-2017 та Торонто-2017.

До слова, Світоліна залишається непереможною у фінальних матчах на грунті у Турі, вигравши восьмий титул на цьому покритті.

З наступного тижня Еліна підніметься на 7-му сходинку світового рейтингу. У Чемпіонській гонці, в якій враховуються тільки очки, набрані поточного сезону, українка стане 3-ю.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Світоліна у другому колі обіграла італійку Ноемі Базілетті (WTA № 427), далі розібралася з американкою Хейлі Баптіст (WTA № 25), вибила чешку Ніколу Бартункову (WTA № 94), здолала ексросіянку Єлену Рибакіну, яка представляє Казахстан (WTA № 2), і дотисла польку Ігу Швьонтек (WTA № 3).