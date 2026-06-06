Руслан Маліновський – новачок володаря Кубка Туреччини

Український півзахисник Руслан Маліновський став гравцем «Трабзонспора», повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

33-річний хавбек приєднався до «чорноморських штормів» у статусі вільного агента. Терміни та умови угоди не розголошуються, однак раніше у ЗМІ мова йшла про контракт на 3 сезони. Турки креативно підійшли до презентації гравця, випустивши ролик у стилі фільму «Матриця».

До слова, у «Трабзонспорі» нині вже виступає один українець – Арсеній Батагов. Ще один гравець збірної Украни – Олександр Зубков – днями покинув Туреччину, перебравшись до грецького АЕКа.

Нагадаємо, Маліновський – вихованець житомирського «Полісся». В Україні також виступав за «Севастополь», дубль «Шахтаря» та луганську «Зорю». У січні 2016 року розпочав свій закордонний вояж, перейшовши у бельгійський «Генк». Далі були італійські «Аталаната» та «Дженоа» і оренда у французький «Марсель».

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Минулого сезону у складі генуезців Руслан провів 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 3 асисти. За збірну України зіграв 70 поєдинків, відзначившись 10 разів. Transfermarkt оцінює його в 2,5 млн євро.