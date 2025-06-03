Наставник збірної України був чемпіоном світу і Європи з радіоспорту

3 червня своє 51-річчя відзначає відомий український футболіст та тренер Сергій Ребров. Він один з небагатьох, кому вдалося пограти за донецький «Шахтар» та київське «Динамо», і при цьому зберегти повагу вболівальників обох грандів українського футболу. ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя фахівця, який після завершення успішної кар’єри гравця добився серйозних успіхів і на тренерській ниві.

Перші кроки у футболі

Сергій народився в Горлівці, що на Донеччині. З дитинства займався футболом, баскетболом, волейболом та легкою атлетикою. Його батьки працювали в місцевому Палаці дитячої та юнацької творчості – батько вів гурток радіозв'язку, а мама керувала ансамблем бального танцю. Першими футбольний талант майбутньої суперзірки помітили тренери Юрій Фомін і Віктор Загнойко: завдяки їхній підтримці Ребров вступив до обласного спортивного інтернату, де почав займатися футболом професійно.

Перші недитячі матчі він зіграв за макіївську команду «Фарм», коли ще був школярем. Офіційно його кар'єра розпочалася в молодіжній команді «Шахтаря» з Горлівки, звідки згодом він перейшов в однойменний клуб зі столиці Донбасу.

«Шахтар»

Під керівництвом Валерія Яремченка встиг зіграти за «гірників» в останньому сезоні чемпіонату СРСР. Дебют у Вищій лізі відбувся 17 серпня 1991 року в матчі проти вірменського «Арарату», де Ребров вийшов на заміну на 63-й хвилині, отримав жовту картку й забив свій перший м’яч. Того ж року він відзначився у воротах «Динамо», оформивши гол головою.

Сергій Ребров в часи виступів за «Шахтар»

У своєму першому повноцінному сезоні він забив 12 голів у 26 матчах, ставши третім бомбардиром чемпіонату, а «Шахтар» фінішував четвертим, поступившись «Дніпру» в боротьбі за бронзові медалі.

«Динамо»

У серпні 1992 року Реброва купило «Динамо», виклавши за свою майбутню перлину 150 тисяч доларів. Попри непросту адаптацію Сергій дуже швидко став важливим гравцем основного складу і допоміг команді (7 голів) в сезоні 1992/93 здобути Кубок України та оформити чемпіонство.

Сергій Ребров після переходу в «Динамо»

У столичній команді Ребров провів вісім сезонів. Разом з Андрієм Шевченком, вони створили один з найсильніших та найгрізніших в Європі дуетів форвардів.

Сергій Ребров і Андрій Шевченко

Перші серйозні успіхи в єврокубках прийшли в сезоні 1997/98, коли «Динамо» сенсаційно вибило «Барселону» із загальним рахунком 7:0, і саме Ребров забив два ключові голи, один із яких – зі складного положення, майже з гострого кута.

Цей удар увійшов в історію як один із найкращих моментів того турніру. «Динамо» тоді дійшло до півфіналу, де поступилося мюнхенській «Баварії».

З киянами Ребров завоював вісім чемпіонств та шість Кубків України. Три рази він визнавався найкращим футболістом країни. Загалом Сергій провів за «Динамо» 189 матчів, в яких забив 93 голи.

«Тоттенхем»

У 2000 році футболіст перебрався на Туманний Альбіон, де підписав контракт з «Тоттенхемом» (серед претендентів на українця був також лондонський «Арсенал»). Англійці виклали за Сергія рекордну для клубу суму – 11 мільйонів фунтів стерлінгів, що зробило його найдорожчим придбанням команди на той час.

Вже у першому ж своєму матчі українець забив гол, відзначившись у воротах «Іпсвіча». За інформацією ЗМІ, зарплата Реброва в «Тоттенхемі» була 24 тисячі фунтів на тиждень. Крім того, два мільйони він отримав як «підйомні». У британській столиці футболіст жив в особняку в одному з престижних районів.

Сергій Ребров під час виступів за «Тоттенхем»

На жаль, зробити якісний крок вперед Реброву в «Тоттенхемі» не вдалось – «шпори» перебували в середині турнірної таблиці АПЛ і не змогли конкурувати за європейські турніри. У свій перший сезон (2000/01) Ребров забив 12 м'ячів у всіх турнірах, проте гра команди залишала бажати кращого. Загалом за два сезони в клубі він провів 72 матчі, забивши лише 16 м’ячів. А після приходу нового тренера Гленна Ходдла Ребров взагалі втратив місце в основі.

Як наслідок, «Тоттенхем» шукав шляхи для трансферу українця і декілька разів віддавав його в оренду. У 2002 році він приєднався до стамбульського «Фенербахче», де провів два роки.

Сергій Ребров – гравець стамбульського «Фенербахче»

Перший сезон виявився не надто вдалим: за цей час він зіграв 13 матчів і забив лише 2 голи. У другому сезоні Сергій взяв участь у 30 поєдинках і відзначився трьома результативними ударами, завершивши свої виступи за турецький клуб із золотими медалями першості.

У 2004 році Ребров повернувся до Лондона, але вже до складу іншої команди – «Вест Гема», який на той час виступав в Чемпіоншипі. У 26 матчах він забив один гол, але допоміг команді повернутися в АПЛ.

Сергій Ребров (в центрі) у складі лондонського «Вест Хема»

На Туманному Альбіоні Ребров часто потрапляв до різноманітних переліків найгірших придбань англійських клубів за всю історію. У 2007 році The Times включила його до списку 50 найгірших футболістів, які виступали в Премʼєр-Лізі, а в 2009 році Daily Mail поставив Реброва на 10-е місце у списку найгірших виступів нападників в англійських клубах.

Після закінчення контракту з «Тоттенгемом» у 2005 році Ребров повернувся в «Динамо», підписавши трирічний контракт. Сергій змінив свою ігрову позицію на атакувального півзахисника, що дало йому нове дихання в кар’єрі. У сезоні 2005/06 він став найкращим бомбардиром клубу в національному чемпіонаті та лідером за системою «гол+пас». Загалом за три сезони він виграв з «Динамо» чемпіонство, Кубок та Суперкубок України.

Догравав український форвард у російському «Рубіні» (казанці викупили контракт гравця за 1 млн доларів). Там Сергій провів два сезони та у 2008 році завоював із командою золоті медалі місцевого чемпіонату. У 2009 році Ребров оголосив про завершення кар'єри футболіста.

Кар'єра в збірній України

Ребров дебютував за національну збірну України 27 червня 1992 року в матчі проти збірної США (0:0), а перший гол забив 31 серпня 1996 року у ворота Північної Ірландії. Загалом виступав за «синьо-жовтих» з 1992 по 2006 рік – за цей час він зіграв 75 матчів і забив 15 голів.

У вересні 1998-го саме Ребров влучним ударом із пенальті приніс збірній України перемогу в «матчі століття» проти команди Росії у кваліфікації Євро-2000 (3:2).

Найважливішим ж турніром для нього став чемпіонат світу 2006 року в Німеччині, де він відзначився результативним ударом у матчі групового турніру проти Саудівської Аравії. Також він реалізував пенальті в серії післяматчевих ударів у матчі 1/8 фіналу проти Швейцарії, що допомогло Україні вийти до чвертьфіналу. Останній матч за збірну Ребров провів 6 вересня 2006 року проти Грузії (3:2).

Тренерська кар'єра

Першим тренерським досвідом Реброва стала молодіжна команда «Динамо», де він працював помічником Володимира Мунтяна. У червні 2010 року Сергій став асистентом Геннадія Литовченка в «Динамо-2». А вже в серпні наставник збірної України Юрій Калітвінцев взяв обох тренерів до свого штабу, і вони певний час суміщали посади.

У грудні 2010 року Ребров увійшов до тренерського штабу Юрія Сьоміна в головній команді «Динамо». Згодом асистував Олегу Блохіну. 16 квітня 2014 року після звільнення останнього Ребров став виконувачем обов'язків головного тренера киян, а 18 травня 2014 року став повноцінним наставником. За три роки роботи з «Динамо» Ребров двічі ставав чемпіоном України (2015, 2016), двічі володарем Кубка України (2014, 2015), Суперкубка України (2016) та виводив киян у плейоф Ліги чемпіонів (2016).

1 червня 2017 року Сергій покинув київський клуб і вже через 20 днів очолив клуб із Саудівської Аравії «Аль-Ахлі», привівши його до срібних медалей чемпіонату. На Близькому Сході Ребров заробляв 2,4 мільйона євро за рік, однак зіткнувся з українськими реаліями – протягом чотирьох місяців йому не платили зарплату.

22 серпня 2018 року Ребров став головним тренером «Ференцвароша». З угорцями Ребров виграв три чемпіонати Угорщини поспіль, вивів «фраді» в груповий етап Ліги чемпіонів (вперше за 25 років), був визнаний найкращим тренером чемпіонату Угорщини сезону 2020/21. У першому сезоні зарплата українського фахівця становила 1,5 мільйона євро.

Сергій Ребров – головний тренер «Ференцвароша»

Покинув свою посаду в угорському клубі він 4 червня 2021 року, а вже за два дні очолив найтитулованішу команду Об’єднаних Арабських Еміратів «Аль-Айн». У сезоні 2021/22 виграв з нею чемпіонат та Кубок ліги ОАЕ.

Збірна України

7 червня 2023 року Ребров став головним тренером збірної України, підписавши контракт до 30 липня 2026 року. Під його керівництвом «синьо-жовті» у відбірному етапі до Євро-2024 року посіли третє місце в групі, поступившись Італії та Англії.

У стикових матчах українці здолали Боснію та Ісландію і вийшли на чемпіонат Європи. Груповий турнір континентальної першості Україна завершила на останній сходинці (попри те, що всі чотири команди набрали однакову кількість очок).

Чемпіон-радіоаматор

Ще в ранньому віці завдяки любові до радіосправи (батько вів гурток радіозв'язку) Ребров чудово вивчив англійську мову, що дозволяло йому спілкуватися з радіоаматорами з усього світу. Його позивний – UT5UDX. У 2003 році Сергій став чемпіоном Європи, а через два роки – чемпіоном світу з радіоспорту.

Чемпіон-радіоаматор

«Чемпіоном Європи став у Туреччині, коли грав за “Фенербахче”, а світовий чемпіонат виграв під час відпочинку із сім'єю на острові Барбадос. За дві доби встановив п'ять із половиною тисяч контактів із радіоаматорами», – розповідав Ребров.

Сім'я

Сергій Ребров був двічі одружений. З першою дружиною, Людмилою, він познайомився у 1998-му, а вже за рік у подружжя народився син Дмитро. Шлюб тривав близько 15 років. У березні 2013 року Людмила на своєму авто потрапила в смертельну аварію неподалік бази «Динамо» в Кончі-Заспі. В автотрощі загинула 19-річна Євгенія Веременка, яка була вагітна, а її чоловік отримав серйозні травми. Людмила разом із сином виїхала до Лондона, приблизно в цей час їхній шлюб з Ребровим було розірвано.

Фото з місця аварії за участю першої дружини Реброва

У 2016 році Сергій Ребров одружився вдруге. У шлюбі з Ганною народилося двоє синів: Олександр (2016) та Микита (2018). Хоча сам Сергій Ребров рідко розповідає про особисте життя, його друга дружина активно веде соцмережі та ділиться подробицями, навіть створила свій YouTube-канал, де бере інтерв’ю у дружин футболістів.

Ребров з дружиною Ганною і дітьми