Кияни у фіналі розгромили «Ференцварош» завдяки голам Володимира Онищенка і Олега Бохіна

14 травня 1975 року київське «Динамо» вперше у своїй історії виграло європейський клубний трофей – Кубок володарів кубків УЄФА. У фінальному матчі команда Валерія Лобановського на полі стадіону «Санкт-Якоб» у Базелі (Швейцарія) розгромила угорський «Ференцварош» з рахунком 3:0.

«З того матчу запам’яталися спроби мадярів тиснути на нас морально, адже вони сприймали нас, як поневолювачів. Тому наслухалися під час матчу від гравців, а коли здійснювали коло пошани, то змушені були лише до пів поля добігти. До тих воріт, за якими сиділи фанати “Ференцвароша”, вирішили не наближатися, бо в наш бік летіли банки, різні речі, фрукти», – пригадував Стефан Решко.

Київське «Динамо» (зліва направо): стоять – Віктор Колотов, Анатлій Коньков, Євген Рудаков, Стефан Решко, Володимир Вєрємєєв, Михайло Фоменко; сидять – Олег Блохін, Віктор Матвієнко, Володимир Трошкін, Володимр Мунтян, Володимир Онищенко

Перемогу «Динамо» принесли голи Володимира Онищенка, який двічі відзначився у першому таймі, і Олега Блохіна після перерви. Це був перший випадок, коли радянський клуб виграв європейський клубний турнір.

Титульна сторінка «France Football», 1975 рік

«Федерація футболу СРСР преміювала, давши по 500 інвалютних рублів, еквівалент, здається, 705-ти доларів. Якби програли, то отримали б по 300 рублів. Там же у Швейцарії ці гроші швидко й витратили. Купували в основному техніку. Скажімо, відеомагнітофон коштував 2000 доларів. Тому брали телевізори вартістю 500-600 доларів. Я придбав програвач і магнітофон “Панасонік”. Усе це добро могли везти без проблем, бо Володимир Щербицький вперше виділив нам спецрейс, окремий літак», – додав Решко.

Нагадаємо, на шляху до фіналу «Динамо» вибило болгарський ЦСКА, німецький «Айнтрахт», турецький «Бурсаспор» та нідерландський ПСВ.

Чемпіонський шлях Динамо:

1/16 фіналу. «Динамо» – ЦСКА (Болгарія) – 1:0, 1:0

1/8 фіналу. «Динамо» – «Айнтрахт» (Німеччина) – 3:2, 2:1

1/4 фіналу. «Динамо» – «Бурсаспор» (Туреччина) – 1:0, 2:0

1/2 фіналу. «Динамо» – ПСВ (Нідерланди) – 3:0, 1:2

Фінал. «Динамо» – «Ференцварош» (Угорщина) – 3:0

У тому ж 1975-му «Динамо» здобуло ще один трофей – Суперкубок УЄФА, обігравши переможця Кубка чемпіонів – німецьку «Баварію» (1:0 у Мюнхені та 2:0 у Києві).

Динамо Київ – володар Суперкубка УЄФА-1975

Всі три м'ячі були забиті Олегом Блохіним, якого французький «Франс Футбол» визнав найкращим футболістом Європи 1975 року і вручив «Золотий м'яч». Своєю чергою британська Асоціація спортивних журналістів назвала «Динамо» найсильнішою футбольною командою Європи.

Додамо, що «Динамо» виграло ще раз Кубок володарів кубків у 1986 році, таким чином ставши однією з лише 5 команд, яким вдалося це більше одного разу.