У центральному матчі 28-го туру чемпіонату України «Полісся» в Житомирі приймало «Динамо». Попри низку небезпечних моментів гра завершилась миром.

УПЛ, 28-й тур

«Полісся» (Житомир) – «Динамо» (Київ) – 0:0

Перший небезпечний момент у матчі виник на 10-й хвилині – Сарапій замикав головою після кутового, однак м’яч пройшов вище воріт. За трохи після рикошету Ярмоленко опинився перед воротами «Полісся», але перемудрував, намагаючись закрутити у дальній кут. В середині тайму Нещерет спочатку потягнув удар Гуцуляка в дев’ятку, а згодом забрав м’яч після пострілу Бабенка злету метрів із 20-ти.

Одразу по перерві «Полісся» мало виходити вперед: Брістріч з гострого кута бив низом, Нещерет відбив, а після добивання Назаренка сфера рикошетом пролетіла повз ворота. Був шанс у Ваната, однак форварду «Динамо» забракло зовсім трохи, аби замкнути простріл Дубінчака на дальній стійці.

В ендшпілі матчу Михайленко бив злету метрів із 18-ти – м’яч пролетів поруч із дальньою дев'яткою.

Нічия принесла «Динамо» 68 очок – перевага над «Олександрією» становить 5 балів і команда Ротаня зберігає теоретичні шанси поборотися за першу сходинку. «Полісся» з 44-ма пунктами четверте.