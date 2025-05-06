Київський клуб оформив трансфер екзотичного новачка

«Динамо» на своєму сайті повідомило про підписання колумбійського вінгера Анхеля Торреса. 25-річний легіонер приєднався до команди Олександра Шовковського у статусі вільного агента і підписав контракт до червня 2028 року. У новій команді він виступатиме під 17-м номером.

Нагадаємо, Торрес – вихованець колумбійського клубу «Реал Академія». У 18-річному віці перебрався до Європи, де спочатку виступав за юнацьку команду португальського «Порту». В її складі в першому ж своєму сезоні виграв Юнацьку лігу УЄФА (2 голи в 8 матчах). У січні 2021-го перейшов у португальську «Альверку».

З літа 2022-го захищав кольори мальтійського клубу «Бальцан», де провів один сезон (у 23 матчах місцевого чемпіонату забив 15 м’ячів). Він став третім найкращим бомбардиром чемпіонату, і допоміг команді потрапити до кваліфікації Ліги конференцій.

В серпні 2023 року перебрався до Австралії й виступав за «Сентрал Кост Марінерс», з яким став чемпіоном (23 матчі, 13 голів) і здобув Кубок АФК (другий за важливістю клубний футбольний турнір, який проводить Азійська конфедерація футболу). З липня 2024-го перебував без команди. Transfermarkt оцінює його в 300 тисяч євро.