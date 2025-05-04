Ще один українець здобув золото європейської першості

Напередодні братиславський «Слован» у 8-му турі Суперліги здолав «Жиліну» (4:3) і достроково став чемпіоном Словаччини. За 2 тури до фінішу команда випереджає найближчого переслідувача на 12 очок і стала недосяжними для конкурентів. Одним з тих, хто допоміг «Словану» здобути золоті медалі став український захисник Данило Ігнатенко. Для нашого земляка це перший трофей у складі словацької команди.

Цікаво, що для «Слована »це чемпіонство – абсолютний рекорд першості. Воно стало 7-м поспіль, 15-м загалом (після здобуття незалежності) і 26-м в історії клубу. Окрім трофея, команда гарантувала собі участь у кваліфікації Ліги чемпіонів наступного сезону.

Варто зазначити, що Ігнатенко став вже п’ятим українцем, який вигравав чемпіонат Словаччини. Раніше золоті медалі здобували: Руслан Любарський у складі «Кошіце» (сезон 1997/98), Сергій Борисенко зі «Слованом» (1998/99), Ілля Чередниченко зі «Спартаком» Трнава (2017/18) та Артем Сухоцький у складі «Слована» (2018/19). Ще один українець – Олексій Дерипапа – тріумфував зі столичним «Інтером» у сезоні 2000/01, однак через те, що він приєднався до команди в зимове міжсезоння і виходив на поле лише два рази, золоті нагороди не отримав.

Нагадаємо, Ігнатенко приєднався до «Слована» у вересні 2024 року з французького «Бордо» у статусі вільно агента, підписавши контракт на 3 роки. У поточному сезоні українець відіграв за команду 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 м’ячі й віддав 1 асист. За збірну України провів 6 поєдинків, в яких відзначився 1 голом. Transfermarkt оцінює його в 1,5 млн євро.