Донецький клуб втратив близько 40 мл євро, які УЄФА видає за участь в найпрестижнішому єврокубку

Напередодні відбулась низка матчів в межах 27-го туру чемпіонату України. «Шахтар» не без проблем розгромив одеський «Чорноморець» (3:0), а «Динамо» розбило «Інгулець» (4:0). Перемога киян остаточно поховала навіть теоретичні шанси донеччан на чемпіонство.

Команда Олександра Шовковського за три тури до завершення чемпіонату випереджає «гірників» на 10 очок, що автоматично позбавляє Пушіча і Ко будь-яких шансів не лише на першу сходинку, а й на вихід до Ліги чемпіонів. До слова, Україну в цьому турнірі буде представляти лише одна команда, яка розпочне свій шлях з другого кваліфікаційного раунду.

Нагадаємо, востаннє «Шахтар» залишався поза Лігою чемпіонів ще в сезоні 1999/2000. Тоді команда виступала в Кубку УЄФА, де після перемоги над македонським «Сілексом» у кваліфікації вилетіла від нідерландської «Роди» вже у першому раунді основної сітки.

Наразі «Шахтар», який посідає у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку, претендує на Лігу конференцій, однак має шанс пробитись у Лігу Європи. Для цього «гірникам» треба у фіналі Кубка України перемогти «Динамо» – тоді «помаранчево-чорні» зможуть стартувати у першому раунді другого за силою єврокубка.