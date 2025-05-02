«Леви» вдруге в сезоні били команду Віталія Первака

У п’ятницю, 2 травня, 27-й тур чемпіонату України відкривала дуель між «Лівим Берегом» та «Карпатами». «Зелено-білі» одразу опинились у скрутному становищі й 70 хвилин грали у меншості через вилучення іспанського легіонера. Попри це, команді Владислава Лупашка вдалось здобути вольову перемогу і зрівнятись за очками з «Поліссям», з яким «Карпати» ведуть відчайдушну боротьбу за єврокубки.

УПЛ, 27-й тур

«Лівий Берег» (Київ) – «Карпати» (Львів) – 2:3

Голи: Синиця, 33, Бабогло, 72 (аг.) – Чачуа, 31, 58, Якимів, 63 (аг.)

Вилучення: Альварес, 19

Ще до середини першого тайму «Карпати» залишились у меншості – Альварес підставив команду (вже не вперше), заробивши два «гірчичники» протягом 10 хвилин. Втрата не вплинула на львів’ян, які на 31-й хвилині вийшли вперед зусиллями Чачуа. Та вже за дві хвилини рахунок знову став рівним – Кінарейкін вийшов далеко з воріт, не зумів забрати м’яч і Синиця добив його в сітку.

По перерві Чачуа оформив дубль: після навісу зі стандарту у штрафний він першим замкнув м’яч на дальній стійці після відскоку. Через 5 хвилин «Карпати» збільшили свою перевагу – Якимів відзначився автоголом.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Бабогло віддав «боржок» супернику, теж зрізавши м’яч у власні ворота після чергової помилки Канарейкіна на виході. На більше киян не вистачило.

«Карпати» набрали 43 бали й зрівнялись за очками з Поліссям, яке у турнірній таблиці УПЛ йде четвертим. «Лівий Берег» з 23-ма пунктами чотирнадцятий.