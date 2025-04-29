Матвій Пономаренко зумів випередити іменитих суперників

Нападник «Динамо» U-19 Матвій Пономаренко став одним із найкращих бомбардирів Юнацької ліги УЄФА за підсумками сезону 2024/25.

Нагадаємо, кияни завершили свої виступи в 1/16 фіналу, де в серії пенальті поступились італійській «Аталанті» (3:3, по пенальті – 6:7). Попри швидкий виліт з турніру Пономаренко встиг записати до свого гольового доробку вісім м’ячів. Зокрема, 19-річний форвард відзначився у воротах «Аталанти», двічі забив словенському «Марібору» та відвантажив п’ять голів косовському «2 Корріку».

Окрім українця по вісім голів також забили Магамаду Сангаре з французького ПСЖ та Філліп Вергоуніг з австрійського «Зальцбурга», однак їм для такого результату знадобилось більше матчів.

Найкращі бомбардири Юнацької ліги УЄФА сезону 2024/25:

Матвій Пономаренко («Динамо») – 8 голів (5 матчів)

Магамаду Сангаре (ПСЖ) – 8 (6)

Філліп Вергоуніг («Зальцбург») – 8 (7)

До слова, у поточному сезоні в Юнацькій лізі УЄФА виступав і донецький «Шахтар», який також завершив свій похід за трофеєм в 1/16 фіналу, поступившись німецькому «Хоффенхайму».

Чемпіоном турніру стала іспанська «Барселона», яка у фіналі розгромно перемогла однолітків з турецького «Трабзонспора» (4:1).