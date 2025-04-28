Ексворотар збірної України Ілля Близнюк залишився без роботи

Пресслужба запорізького МФК «Металург» повідомила про припинення співпраці з головним тренером Іллею Близнюком.

Причиною прощання з 51-річним фахівцем стали невтішні результати команди – в останніх 7 матчах колектив здобув лише одну перемогу, 3 нічиїх і три поразки. Після 20-ти турів команда у Групі вибування Першої ліги йде на шостій сходинці, маючи у своєму доробку 19 очок.

Окрім Близнюка клуб залишили й інші члени тренерського штабу – Дмитро Невмивака, Володимир Польовий та Євген Проценко.

Нагадаємо, колишній воротар збірної України розпочав тренерську кар’єру в 2010 році в «Маріуполі». Також працював з кропивницькою «Зіркою», «Полтавою», «Єдністю» (Плиски), «Сумами» та «Миколаєвом».

До МФК «Металург» приєднався у 2021 році в якості тренера другої команди. У жовтні 2024-го очолив основу, замінивши на посаді Володимира Шаповалова.