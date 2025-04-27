Гранди українського футболу вдруге в сезоні не змогли виявити сильнішого

У неділю, 27 квітня, «Шахтар» в центральному матчі 26-го туру чемпіонату України у Львові приймав «Динамо». Класичне вдалося на славу: після двох швидких голів донеччан, кияни зуміли відновити інтригу і тримали у напрузі вболівальників весь поєдинок. Як наслідок, у доданий час «біло-сині» зуміли врятуватись і розписали з запеклим конкурентом яскраву нічию.

УПЛ, 26-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ) – 2:2

Голи: Кевін, 6 (п.), Егіналдо, 20 – Ванат, 56, Кабаєв, 90+3

«Шахтар» вийшов вперед вже на старті зустрічі: Михавко зрубав у власному штрафному Егіналдо і арбітр призначив пенальті. Кевін з позначки легко обіграв Нещерета. «Динамо» огризнулось прострілом Ярмоленка з правого флангу – Різник забрав м'яч.

На 20-й хвилині донеччани подвоїли свою перевагу. «Біло-сині» вибили м'яч зі свого штрафного, але прямо під удар Матвієнку, Нещерет парирував перед собою, однак першим на добиванні був Егіналдо.

В середині тайму «Динамо» могло відігруватись: Ванат переправляв головою м'яч у дальній кут після навісу Дубінчака – поруч зі стійкою. Згодом Ярмоленко пробив метрів з 20-ти над воротами.

По перерві «Динамо» відновило інтригу: Дубінчав вирізав діагональ у штрафний і Ванат головою переправив м’яч у сітку – Різник у падінні здавалось зможе зачепити м’яч ногою, але той підступно залетів у ворота.

В середині другого тайму кияни змарнували одразу два вбивчі моменти. Спочатку після прострілу Дубінчака Ванат, зігравши на випередженні, не влучив у дальній кут. А згодом потужний удар Кабаєва взяла на себе стійка. Наприкінці зустрічі Шапаренко дивом не влучив у ворота, замкнувши головою ювелірний пас Буяльського.

На 93-й хвилині «Динамо» таки вирвало нічию – після навісу з кутового м’яч відскочив до Кабаєва і той гарматним ударом зрівняв рахунок.

«Динамо» набрало 64 очки й продовжує лідирувати у турнірній таблиці УПЛ. «Шахтар» з 54-ма пунктами третій.