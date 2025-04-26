Підопічні Владислава Лупашка втратили шанс піднятись у топ-4 УПЛ

У суботу, 26 квітня, «Карпати» в межах 26-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічались з «Оболонню». Львів’янам, які не реалізували пенальті, двічі довелось відігруватись по ходу матчу. Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю – «зелено-білі» втратили шанс наздогнати у турнірній таблиці «Полісся», однак зуміли врятувати у столиці очко.

УПЛ, 26-й тур

«Оболонь» (Київ) – «Карпати» (Львів) – «Рух» (Львів) – 2:2

Голи: Стасюк, 20, Тарануха, 81 – Приймак, 28 (аг.), Невеш, 90

Нереалізований пенальті: Полегенько, 35

Господарі вийшли вперед в середині тайму: Ільїн на правому фланзі накрутив захисника і віддав в центр на Стасюка – той з близької відстані влучно пробив у ближній кут. Не минуло і десяти хвилин як «Карпати» відігрались: після навісу з кутового Стецьков замикав на дальній стійців, м’яч зачепив Приймака і влетів у сітку.

Згодом Бичек збив Чачуа у власному штрафному й арбітр призначив пенальті. До м’яча підійшов Полегенько і… пробив над поперечиною.

За 10 хвилин до завершення гри «Оболонь» вдруге повела в рахунку: захисники «зелено-білих» не розібрались у власному штрафному і, як наслідок, Тарануха отримав передачу на правий фланг і з гострого кута закрутив під дальню стійку.

«Леви», однак не опустили рук і зуміли врятувати нічию – на останній хвилині Невеш з розвороту добив сферу у сітку після скидки головою від Квасниці.

«Карпати» набрали 40 очок і залишились на п’ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ. «Оболонь» з 25-ма пунктами дванадцята.